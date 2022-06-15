把握法治優勢 開國際法律樞紐新篇

上月26至28日，律政司連續3天舉行了3場高端法律論壇，3場論壇各有主題，分別是「願景2030聚焦法治」的國際法論壇、「本固枝榮」的基本法論壇，以及「興邦定國」的國安法論壇。這3個主題環環相扣，體現了特區政府在香港回歸祖國25周年之際，對國際法律及解決爭議服務中心在新時代作用的深刻思考，對香港法律界把握法治優勢、開啟法律服務新篇章，具有指導性意義。

建總體國家安全觀 維護主權

國安家好，興邦定國，國家主席習近平強調，安全是發展的前提，發展是安全的保障，沒有安全和穩定，一切都無從談起。任何一個親歷了2019年反修例事件所引發之激進暴力犯罪活動的人，都應該能深刻體會這句話的真諦，也更應珍惜在中央出手制定《香港國安法》和完善選舉制度之後，給香港帶來煥然一新的良政善治。

《香港國安法》的實施，為扭轉嚴重暴力亂局帶來立竿見影的效果，讓社會重回穩定，成為香港「由亂及治」的肇始，也為香港回歸步入下一個25年打下堅實的憲制和法律基礎。

在論壇中，多位官員在其講辭中都不約而同提到「總體國家安全觀」這一概念。《香港國安法》的實施，將香港有效納入到「總體國家安全」當中，這就自然要求香港法律業界在提供法律服務的同時，要自覺樹立總體國家安全觀，堅決維護國家主權、安全和發展利益。香港法律業界在充分享受國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區發展和《前海方案》等創造的龐大機遇，從而發展業務的同時，也要自覺維護國家安全，最終融入國家發展並作出貢獻。

法治優勢 源於「一國」基礎

追本溯源，本固枝榮。習近平主席強調，實施一國兩制，有利於維護國家根本利益，有利於維護香港根本利益，有利於維護廣大香港同胞根本利益。在談論香港法治時，首先就要從憲法和《基本法》共同構成的憲制基礎出發：憲法第31條明確國家有權設立特別行政區，而《基本法》則是香港繼續實行普通法，以及香港司法機構擁有終審權並行使獨立審判權的根本保障。

對於香港法律界來說，偏離甚至脫離憲法和《基本法》這個憲制基礎，談論捍衞香港法治，無異於緣木求魚。

經過律政司和法律業界的共同努力，香港與內地的司法協助工作進入快車道，從2018年6月至今短短4年，密集商簽了4份涉及婚姻家庭民事案件判決、民商事案件判決、仲裁保全和仲裁裁決的安排，有效推動了兩地司法建設與法律服務合作，大幅提升了香港作為國際解決爭議服務中心的優勢；香港能夠成功爭取這些突破性的安排，而其他地方則是望眼欲穿而不能得，正正是得益於「一國」這一基礎。飲水思源，香港法律業界未來的廣闊發展機遇，無疑是構建在大灣區和「一帶一路」建設等國家政策上，而發揮「兩制」優勢的前提，則是對「一國」基礎的堅守。

習近平主席指出，中國走向世界，以負責任大國參與國際事務，必須善於運用法治。法治被視為國家核心競爭力的重要內容，涉外法治則是國家以法治的方式，參與國際事務和全球治理的重要實踐。強化涉外法律服務體系建設，是國家在「十四五」規劃中將香港定位為全國唯一的國際法律與解決爭議服務中心之核心要義。

培育人才 配合國家涉外法治建設

律政司司長鄭若驊近日發表網誌表示，要充分配合國家在涉外法治建設的發展，關鍵在於不斷加強能力建設和培育具備國際視野的法律人才，點出了香港作為全球唯一使用中英雙語的普通法地區，最能發揮所長的方向，也是香港鞏固國際法律樞紐地位的重要基礎。

隨着中國日益走進世界舞台中央，中國企業和公民也愈來愈多走向世界；但是，從過去幾年國際形勢風雲詭譎的趨勢來看，大國之間地緣競爭、科技和產業制高點競爭、貿易保護主義抬頭等風險因素和不確定性，在未來數年會持續加大。

在這種情況下，中國企業拓展海外利益遇到的阻力和挑戰勢必增大，跨國糾紛和法律問題也將更為複雜，這就需要身處香港的涉外法治人才，既能立足於香港和國家的實際情況，又具有國際視野，放眼全球，通曉國際規則。在日常處理跨境交易與解決爭議時，除了從確保和維護當事人利益角度出發，更要在思想層面確立維護國家利益與主權的大局觀，堅定維持並參與構建包括經濟、國際民商事等國際秩序。

須有大局觀 樹立法律鬥爭意識

過去5年，律政司不遺餘力爭取舉辦國際性法律會議，促成國際級法律機構來港開設分支，並落實了借調本地法律專業人員至政府間國際法律組織實習，無疑為香港培養涉外法治人才奠定良好基礎，助力國家提升國際話語權，亦進一步鞏固了香港作為領先國際法律樞紐的聲譽。

行政長官林鄭月娥近日接受訪問時，寄語下屆政府必須要有大局觀、國家觀念、國家意識，最重要是有不畏鬥爭的精神。

香港伴隨着國家一起，日益走進世界舞台中央，就要樹立法律鬥爭觀念與意識，才能做好國家涉外法治建設的好幫手，為國家在參與國際法律法規制定方面貢獻智慧。

▲ 本港要充分配合國家在涉外法治建設的發展，關鍵在於不斷加強能力建設和培育具備國際視野的法律人才。（資料圖片）