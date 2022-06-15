新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 行政人員版 2022/06/15 分享： 分享： 【本報訊】全球疫情下，各大企業繼續面對勞動力短缺的挑戰。為求挽留人才，企業出盡辦法，甚至催生「無限休假」政策的員工福利。 據英國《金融時報》報道，華爾街大行自今年5月1日起開始實施靈活的假期制度，允許合 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 逾半科技人才 盼加薪至少6% 2022/06/14 逾半科技人才 盼加薪至少6% 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 2022/06/13 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 2022/06/10 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 2022/06/09 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 2022/06/08 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 職場文化 職業生涯 疫情 人力資源 亞太 員工福利