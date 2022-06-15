新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引

【本報訊】全球疫情下，各大企業繼續面對勞動力短缺的挑戰。為求挽留人才，企業出盡辦法，甚至催生「無限休假」政策的員工福利。

據英國《金融時報》報道，華爾街大行自今年5月1日起開始實施靈活的假期制度，允許合

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