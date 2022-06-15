面世27年 IE瀏覽器今停支援 行政人員版 2022/06/15 分享： 分享： 面世27年的微軟IE（Internet Explorer）瀏覽器，今起正式停止支援Windows 10系統，用戶若要使用IE，只能在Edge瀏覽器開啟IE模式。此外，Google旗下的即時通訊服務 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 今日 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 Truth Social用戶 談國會暴亂遭封殺？ 2022/06/14 Truth Social用戶 談國會暴亂遭封殺？ Google研究員 指AI模型產生人格 2022/06/14 Google研究員 指AI模型產生人格 Xbox Cloud Gaming 登陸三星新款智能電視 2022/06/13 Xbox Cloud Gaming 登陸三星新款智能電視 Google藉AI雲計算 提供全球土地環境數據 2022/06/13 Google藉AI雲計算 提供全球土地環境數據 科技行業 科技軟件 科技硬件 Google Microsoft