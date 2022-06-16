旺角中心1座連租約舖 叫價238萬 地產版 2022/06/16 分享： 分享： 地址：旺角亞皆老街65號及彌敦道688號旺角中心第1座3樓T03號舖 面積：130平方呎 開價：238萬元 呎價：18,308元 賣點：物業為區內核心商廈，集商舖、寫字樓於一身，緊貼港鐵旺角站，拍售舖位連租約 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 柴灣森龍工廈7樓A室 每呎叫價3651 今日 柴灣森龍工廈7樓A室 每呎叫價3651 荃灣永華工廈工作室 連租約備裝修開價65萬 今日 荃灣永華工廈工作室 連租約備裝修開價65萬 九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬 2022/06/09 九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬 銅鑼灣金樂大廈地下連閣樓 銀主每呎叫價4萬 2022/06/09 銅鑼灣金樂大廈地下連閣樓 銀主每呎叫價4萬 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 2022/06/02 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 旺角