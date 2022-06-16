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旺角中心1座連租約舖 叫價238萬

地產版 2022/06/16

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地址：旺角亞皆老街65號及彌敦道688號旺角中心第1座3樓T03號舖

面積：130平方呎

開價：238萬元

呎價：18,308元

賣點：物業為區內核心商廈，集商舖、寫字樓於一身，緊貼港鐵旺角站，拍售舖位連租約

...

欄名 : 拍賣行情

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