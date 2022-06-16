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荃灣永華工廈工作室 連租約備裝修開價65萬

地產版 2022/06/16

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地址：荃灣楊屋道137至143號永華工業大廈10樓10室

實用面積：95平方呎

開價：65萬元

實用呎價：6,842元

賣點：單位連租約，內籠備有新裝修，兼有向街窗位，光源十足

拍賣行：黃開基物業拍賣行

拍賣日期

...

欄名 : 拍賣行情

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