柴灣森龍工廈7樓A室 每呎叫價3651 地產版 2022/06/16 分享： 分享： 地址：柴灣新業街11號森龍工業大廈7樓A室 實用面積：4,930平方呎 開價：1,800萬元 實用呎價：3,651元 賣點：物業坐落於柴灣工業區內，沿途不乏專綫小巴途經，上址面積偌大，並連租約放售 拍賣行：黃開 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 荃灣永華工廈工作室 連租約備裝修開價65萬 今日 荃灣永華工廈工作室 連租約備裝修開價65萬 旺角中心1座連租約舖 叫價238萬 今日 旺角中心1座連租約舖 叫價238萬 九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬 2022/06/09 九龍灣美羅中心2單位 備裝修開價890萬 銅鑼灣金樂大廈地下連閣樓 銀主每呎叫價4萬 2022/06/09 銅鑼灣金樂大廈地下連閣樓 銀主每呎叫價4萬 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 2022/06/02 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 柴灣