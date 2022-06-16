西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷 副刊版 2022/06/16 分享： 分享： 西九文化區向來樂於創新，鼓勵跨界藝術交流，呈現多元化及高質素的藝術面向。今年7月，不同音樂類型的本地音樂人將齊集「自由空間」及「留白Livehouse」，以流行音樂為主軸舉行不同演出。 「自由空間」將於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介 2022/06/15 送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 2022/06/13 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 2022/06/11 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶 2022/06/10 Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶 新派點心專門店 推出環球Fusion點心 2022/06/08 新派點心專門店 推出環球Fusion點心 歌手 西九文化區 樂隊 張進翹