西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷

西九文化區向來樂於創新，鼓勵跨界藝術交流，呈現多元化及高質素的藝術面向。今年7月，不同音樂類型的本地音樂人將齊集「自由空間」及「留白Livehouse」，以流行音樂為主軸舉行不同演出。

「自由空間」將於

...