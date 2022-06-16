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西九文化區7月音樂精選 逢周六晚推多場免費騷

副刊版 2022/06/16

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西九文化區向來樂於創新，鼓勵跨界藝術交流，呈現多元化及高質素的藝術面向。今年7月，不同音樂類型的本地音樂人將齊集「自由空間」及「留白Livehouse」，以流行音樂為主軸舉行不同演出。

「自由空間」將於

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欄名 : 新鮮熱辣

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