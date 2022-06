枯骨代表死亡,大部分驚慄恐怖電影,定配合人骨骷髏頭等場面,當然這些只是虛假影像,但若在現實中拿真實人骨作藝術設計,又會是何許模樣?

Order of Friars Minor Capuchin是天主教中,較少的僧侶式支派,始自十六世紀,按聖方濟方式過簡單生活,並嚴守教條,因棕色僧侶袍有兜帽(hood),故以Capuche命名。在羅馬,嘉布遣會聖母無玷始胎堂(Santa Maria della Concezione dei Cappuccini)葬了近四千名Capuchin僧侶骸骨。人體有二百零六塊骨,除卻細骨也有百多塊,只是這幾十萬塊人骨不是整齊放在墳墓裏,而是用作地穴小教堂的室內設計,這便是著名的卡普肖恩地穴(Capuchin Crypt)。

有趣之處是,不同地穴小教堂是以不同骨塊作主題,分別有長腿骨、盤骨和頭骨小教堂;另外,便以耶穌復活和三具僧侶乾屍作主題。雖全是人骨,地穴也幽暗,但半點兒恐怖氣氛也沒有,相反地,醫生很欣賞以有限人骨作無限藝術的創意,例如把三角形的尾龍骨化作燈籠,又把不同弧度的肋骨變作牆上裝飾,再把頭骨砌作祭壇。

相信,Capuchin僧侶的創作主旨並不在於藝術,而是想提醒世人死亡的現實,人生中不論遇上好事、壞事,最終也難逃死亡宿命,地穴中寫上名句:「What you are now, we once were. What we are now, you will become」(今天的你曾是昨天的我,而今天的我將是明天的你),這是死人對活人的忠告。

不用枯骨作提醒,惦記死亡是精采人生的主要元素。