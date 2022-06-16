枯骨代表死亡，大部分驚慄恐怖電影，定配合人骨骷髏頭等場面，當然這些只是虛假影像，但若在現實中拿真實人骨作藝術設計，又會是何許模樣？

Order of Friars Minor Capuchin是天主教中，較少的僧侶式支派，始自十六世紀，按聖方濟方式過簡單生活，並嚴守教條，因棕色僧侶袍有兜帽（hood），故以Capuche命名。在羅馬，嘉布遣會聖母無玷始胎堂（Santa Maria della Concezione dei Cappuccini）葬了近四千名Capuchin僧侶骸骨。人體有二百零六塊骨，除卻細骨也有百多塊，只是這幾十萬塊人骨不是整齊放在墳墓裏，而是用作地穴小教堂的室內設計，這便是著名的卡普肖恩地穴（Capuchin Crypt）。

有趣之處是，不同地穴小教堂是以不同骨塊作主題，分別有長腿骨、盤骨和頭骨小教堂；另外，便以耶穌復活和三具僧侶乾屍作主題。雖全是人骨，地穴也幽暗，但半點兒恐怖氣氛也沒有，相反地，醫生很欣賞以有限人骨作無限藝術的創意，例如把三角形的尾龍骨化作燈籠，又把不同弧度的肋骨變作牆上裝飾，再把頭骨砌作祭壇。

相信，Capuchin僧侶的創作主旨並不在於藝術，而是想提醒世人死亡的現實，人生中不論遇上好事、壞事，最終也難逃死亡宿命，地穴中寫上名句：「What you are now, we once were. What we are now, you will become」（今天的你曾是昨天的我，而今天的我將是明天的你），這是死人對活人的忠告。

不用枯骨作提醒，惦記死亡是精采人生的主要元素。