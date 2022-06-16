離職是一場修養的考驗

職場觀人，不是看其上任模樣，皆因個個開頭梗係展示最好一面，要看就睇佢怎樣離任，這是一門學問，亦是一場修養的考驗。很多商業雜誌都寫過「How to exit gracefully from a job」，證明這個課題何等重要！人既然要走，請走得優雅、大方、大氣一點，但不是個個有如此智慧。

一個人怎樣離職，從外內圍可略觀其為人。倘若外圍早已瀰漫一股「唔該佢快啲走人」、「唔想再見到佢」的氣氛，而當離任消息公開後，無人惋惜或不捨得，那其人得要自我檢討了。再看內圍，即如何處理自己的離任？職場離職智慧有三：

一、Leave a job on good terms，即好離好去。離職（不論原因）既成定局，臨尾毋須再展現破壞力犯眾憎，這只會更讓人確認其神憎鬼厭。

二、Don't play the blame game，咪再賴三賴四。這種做法說明其人毫無自省能力，尤其坐在領導位置的，臨走仍強調一切都是下屬／別人的錯，更加證明其人並無領導者應有承擔責任（own the responsibility）的特質，繼續留低亦非機構、下屬之福。

三、Don't insult anyone or anything，勿侮辱他人。最差劣者，仍想在臨走前用盡方法令同事難堪，又或把同事跣到攤攤腰，此乃心腸不善、心理不健康之表現。

一個人怎樣離職，可看出其人懂不懂做人的基本禮儀（decorum）。若不懂基本禮儀，兼且犯齊以上三樣的話，看在別人眼內，會點睇？三個字講完：「格局小。」看一個人點樣離開，就知道點解佢要/被離開。