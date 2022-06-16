發展創科注活力 促青年向上流動

候任行政長官李家超在競選和當選後都強調，希望能帶領香港發展成為「國際創新科技中心」，帶動香港經濟轉型，提升競爭力，並帶動政府、業界、學術界、研發界的跨領域和地域合作。此外，他表示會積極完善政府創科政策，包括加大對創科成果的採購、開放政府數據等，並推動STEAM（Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematics）教育普及化，倡導全民創科思維。誠然，香港的確需要新一屆政府積極推動香港經濟轉型，發展創新科技產業，為香港社會發展帶來新活力。

「產出」導向管理 棄「投入思維」

事實上，香港自1997年回歸以來，社會上下對於科技創新的發展一直予以關注，不過無論是政府還是業界，一直以來都是秉承「投入思維」，關心的焦點主要是在資源方面的投入，對於發展科技創新產業到底要達到怎樣的目標，卻並不十分清晰。

所謂「投入思維」，是指在推動創新技術發展時，只重視財力資源的投入，而不重視這些投入的目標和效果。這種思維的主導思想是，認為投入愈多，產出愈多，但實踐證明這種想法並不一定正確。

無可否認，「投入思維」有所不足，而按「產出思維」的思路，企業和國家經濟競爭力，取決於創新過程成功與否，因此在推動科技創新時，應當綜合考慮影響創新過程是否成功的所有因素，除了財力資源外，還包括使用這些資源的效率。簡言之，「產出思維」認為，成功的創新除了投入之外，還包括創新過程裏以產出為導向的有效管理。

循兩路徑 增科創創業就業

另一方面，過去3年多來，香港社會運行秩序受到巨大破壞和衝擊，有分析指出，年輕人缺乏向上流動的機會，對社會現狀產生強烈不滿，形成社會騷亂的其中一個因素；再看深一層，以推動科技創新產業發展，為本港年輕人提供向上流動機會是可取的，其中有兩條路徑可循，其一是發展新興的科技創新產業，實現產業多元化；其二則是通過已有科技為現有產業賦能，提高其競爭力。

兩條路徑均可以提供與科技創新相關的創業和就業機會，香港可以通過推動發展上述兩類科技創新產業的發展，為年輕人提供發展空間，解決部分社會深層次矛盾。

事實上，多個研究表明，科技和創新是現今社會向上流動的主要動力。美國研究資料顯示，技術創新的運用拉闊了高收入族群中的財富差距，從事高技術含量的富有一群，財富增長速度明顯優於從事非科技類別的富裕人士；另一方面，從芬蘭的研究資料可見，從事技術創新的發明家，不但讓自己擁有的財富顯著增加，也能讓工作團隊上下所有人的收入都有快速及突出的增長，在短期更明顯。

回頭再看科技創新產業的發展問題，上述的第一類科技創新產業，是指以研發尖端科技為目標，並開發相關科技產品的產業，這些產品可以是有形的科技產品，也可以是無形的智慧財產權；第二類科技創新產業則是指，不同產業透過應用已有科技成果，例如人工智慧、物聯網等，達致改良技術、優化流程、為產品增值、降低成本、拓展市場等，從而提升產業效率及盈利能力。兩類科技創新產業由於本質上的分別，所以無論相關持份者、所需要的政策配套、以至生態系統等，都有顯著不同。

缺本地大型科企 創新能力受限

誠然，在提供足夠資源支持創新方面，政府起着關鍵作用，但從長遠來看，私人市場的參與對於增強本地創新能力同樣重要。

不過，本港私人市場中有98%是企業規模小於50人的中小企業，這在兩方面限制了本港創新能力。

第一，由於規模小，中小企業缺乏創新和研發的內部資源（例如資金、先進技術等），也無力承擔科技創新的風險；第二，正如「香港X科技基金」（Hong Kong X Tech）財務總監紀沛然指出，大學生畢業後馬上創業是不現實、也很少有成功的，年輕人通常需要在大型科技公司工作一段時間，對行業有一定認識後再去創業，才能提高成功率。遺憾的是，香港基本上沒有這樣的大型公司。

吸海外科企落戶 完善行業生態

由於以上兩個原因，香港急需吸引海外大型科技企業在本港設立研究中心，以建立和完善香港的創新生態體系。這方面可以借鑑愛爾蘭、新加坡、以色列等國家和地區的政策。

仔細觀察和分析，世界上許多最具創新和研究密集型的小經濟體，吸引了大量的跨國公司，這些跨國公司在當地業界研發支出中佔很大比例，是東道主創新的催化劑。筆者翻查多個資料來源，製成兩個圖表，分別比較香港與愛爾蘭、以色列、新加坡在吸引外國研發投資方面的績效，以及比較上述幾個經濟體在激勵研發中心研發的投入。

根據兩個圖表的資料，相比愛爾蘭、以色列和新加坡，香港在吸引海外科技公司方面還不夠進取，應當更加積極檢討現有政策，參考以上幾個經濟體的經驗，更主動吸引海外大型科技公司來港發展。

本地人才不足 招聘困難

目前，吸引大型科技公司在港發展面臨的主要困難，是人才問題。由於香港沒有全民退休保障，本地年輕人在本科畢業後，大多要分擔家庭經濟負擔而投身就業市場，放棄修讀研究生課程繼續深造的機會，令他們無論是在大灣區發展，還是在本港的科技公司就業，都缺乏競爭力。

因此，特區政府亟需加大經濟誘因，吸引本地大學畢業生修讀研究生課程，長遠則要解決全民退休保障等社會問題，為香港培養本地高級研究人才，提供一個良性環境。

而在本地人才不足的情況下，科技公司不得不從海外招聘人才，主要是內地人才。然而，通過政府優才計劃來港發展的人才，大多家庭還在內地，隻身來港發展的誘因不高；此外，招聘海外人才的企業還必須按比例招聘本地員工，因此很多科技公司在招聘方面非常困難，大型企業尤甚，比如華為的諾亞方舟實驗室（Noah's Ark Lab），計劃招收1,000名研究人員，目前只有不到400名。

關於如何吸引海外大型科技企業進駐香港，筆者另文詳細闡述。

▲ 香港急需吸引海外大型科技企業在本港設立研究中心，以建立和完善香港的創新生態體系。（資料圖片）