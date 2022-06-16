內房市場重整 銀行業是喜是憂？

從2019年至2021年，中國銀行業整體的不良貸款率（Non-performing Loan ratio）從1.84%下降到1.73%，惟其中房地產不良貸款率卻從0.7%攀升至2.3%（圖一）。

這反映銀行整體資產質量有所改善，但由於監管和去槓桿等原因，房地產行業的信用風險正在上升；採礦和資訊通訊科技行業也面臨壓力，但貸款規模相比房地產較小。

民營房地產商 仍處債務風險

由於財務數據有一定程度的滯後性，因此中國在岸債券市場是對信用風險比較及時的觀測。截至上月，以12個月的追蹤數據衡量，民營企業在過去12個月有償債壓力的在岸債券佔比為5.1%，而2019年僅為1.8%；其中房地產在過去12個月有償還壓力的在岸債券中所佔比例，也從2019年的9%飈升至上月的61%，反映民營房地產開發商仍處於風險當中。

在監管壓力和避險情緒的影響下，銀行對開發商的企業貸款增速已經放緩，房地產佔企業貸款的比重從2019年11.8%，下降到2021年11.3%，顯示銀行業可以慢慢降低對房地產的依賴。

如果房地產貸款減少的空間有限，那麼它仍將是影響中國銀行業資產質量的一個決定性因素。

房地產貸款主要受到家庭需求和開發商財務狀況的影響，市場亦可能受疫情和防疫措施影響；目前監管雖然有所放寬，但房地產銷售和按揭貸款增速尚未看到明顯反彈迹象。

在「房住不炒」的原則下，今年4月，房價按年增速放緩至1.5%，與歷史平均水平相比達到最低值，而年初迄今的房地產銷售額仍下降20%左右；按揭貸款按年增速也從2021年的11.8%，下降到今年4月的9.1%。當然，貨幣政策調節（5年期LPR下調15個基點）的影響需要一段時間才會顯現出來。

預售大幅下滑 削弱現金流

現金流方面，預售大幅下滑對開發商而言仍是一個難題，因為預售佔總體資金的54%，而包括債券在內的其他資金管道亦不樂觀；此外，開發商建樓需要土地，但年初迄今，國有企業購買土地的份額從2019年之前的40%，快速增加到74%，意味民營企業高槓桿、快速周轉的商業模式已經難以為繼。

盡管房地產市場監管有所放寬，但開發商、投資者和民眾傾向認為，目前監管政策變化只是短期的，還是會延續下去，也會影響市場表現。好消息是，按揭貸款利率正在下降，首套房利率從去年9月5.83%的峰值，下降到上月的5.03%（圖二），但就目前而言，房地產投資的回升仍然有限，投資者仍然對市場上40%左右的開發商持負面情緒；而在今年首季，僅有17.9%家庭考慮在未來3個月內置業，2019年該數字為20.7%。

總體而言，銀行應該有能力吸收房地產相關資產惡化帶來的影響，因為其僅佔總資產比例不大，但問題在於成本幾何。

目前房地產整體信用風險正在上升，開發商之間的信用兩極分化也在加劇，不過銀行不良貸款率與房地產的變化趨勢，目前並無直接聯繫，反映不同銀行之間的潛在損失也不盡相同，取決於各自的風險狀況。

我們預計政府會推出措施，協助開發商整合和重組，而銀行業將會承擔這一重任，並繼續對其盈利能力產生影響。

▲ 雖然目前內地房地產監管有所放寬，但房地產銷售和按揭貸款增速尚未見明顯反彈迹象。（中新社資料圖片）