66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度 行政人員版 2022/06/16 分享： 分享： 【本報訊】近年企業增聘程式開發人員和數碼營銷人員等數碼專才助力，加快數碼轉型。然而「工欲善其事，必先利其器」，一些企業在轉型時卻未有兼顧技術工具上的發展。 內容管理系統（CMS）公司Contentful ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 2022/06/15 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 逾半科技人才 盼加薪至少6% 2022/06/14 逾半科技人才 盼加薪至少6% 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 2022/06/13 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 2022/06/10 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 2022/06/09 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 職場文化 職場技能 職業生涯 數碼轉型 數碼營銷