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66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度

行政人員版 2022/06/16

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【本報訊】近年企業增聘程式開發人員和數碼營銷人員等數碼專才助力，加快數碼轉型。然而「工欲善其事，必先利其器」，一些企業在轉型時卻未有兼顧技術工具上的發展。

內容管理系統（CMS）公司Contentful

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欄名 : Good Job Insight

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籌拍《魷魚遊戲》真人騷 獎金3580萬
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