8成聲稱「抗菌」床單 表現遜色 皮膚倘有傷口易發炎 籲每周換床單2次 港聞版 2022/06/16 分享： 分享： 消委會測試市面15款床單和床褥保護套，當中聲稱具抗菌功能的9個樣本中，近八成表現欠理想，未必能抑制金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌，其中卡撒天嬌（Casablanca）一個樣本表現最差。 有感染及傳染病科專 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 「優雅詩」標示針數 與實際差逾36% 今日 「優雅詩」標示針數 與實際差逾36% Donki方包 脂肪糖含量最高 今日 Donki方包 脂肪糖含量最高 958元電鬚刨 性價比超逾3000元貨 今日 958元電鬚刨 性價比超逾3000元貨 你可能感興趣 「優雅詩」標示針數 與實際差逾36% 今日 01:00 「優雅詩」標示針數 與實際差逾36% Donki方包 脂肪糖含量最高 今日 01:00 Donki方包 脂肪糖含量最高 958元電鬚刨 性價比超逾3000元貨 今日 01:00 958元電鬚刨 性價比超逾3000元貨 產品 品牌 消委會 濕疹 黃鳳嫺 金黃葡萄球菌