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8成聲稱「抗菌」床單 表現遜色

皮膚倘有傷口易發炎 籲每周換床單2次

港聞版 2022/06/16

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消委會測試市面15款床單和床褥保護套，當中聲稱具抗菌功能的9個樣本中，近八成表現欠理想，未必能抑制金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌，其中卡撒天嬌（Casablanca）一個樣本表現最差。

有感染及傳染病科專

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