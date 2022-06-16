消委會測試市面15款床單和床褥保護套，當中聲稱具抗菌功能的9個樣本中，近八成表現欠理想，未必能抑制金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌，其中卡撒天嬌（Casablanca）一個樣本表現最差。

有感染及傳染病科專

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