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拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬

行政人員版 2022/06/16

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俄烏爆發衝突已近四個月，相關報道和資訊都可以輕易於網絡上找到，包括有網上百科全書之稱的維基百科（Wikipedia）。莫斯科法院早前下令，維基百科需要刪除有關戰事的資訊，但遭維基百科以「侵犯人們自由表

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欄名 : 科技新知

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