拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 行政人員版 2022/06/16 分享： 分享： 俄烏爆發衝突已近四個月，相關報道和資訊都可以輕易於網絡上找到，包括有網上百科全書之稱的維基百科（Wikipedia）。莫斯科法院早前下令，維基百科需要刪除有關戰事的資訊，但遭維基百科以「侵犯人們自由表 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 今日 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 2022/06/15 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 面世27年 IE瀏覽器今停支援 2022/06/15 面世27年 IE瀏覽器今停支援 Truth Social用戶 談國會暴亂遭封殺？ 2022/06/14 Truth Social用戶 談國會暴亂遭封殺？ Google研究員 指AI模型產生人格 2022/06/14 Google研究員 指AI模型產生人格 科技行業 俄羅斯 烏克蘭 戰爭