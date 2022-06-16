拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬

俄烏爆發衝突已近四個月，相關報道和資訊都可以輕易於網絡上找到，包括有網上百科全書之稱的維基百科（Wikipedia）。莫斯科法院早前下令，維基百科需要刪除有關戰事的資訊，但遭維基百科以「侵犯人們自由表

...