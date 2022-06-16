8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 行政人員版 2022/06/16 分享： 分享： 打機已成為現代人重要的娛樂方式，但對殘障人士而言卻有困難。周邊產品製造商8BitDo早前設計出全新藍牙遊戲手掣Lite SE，將手掣所有按鍵都移到前部面板，以改善殘障人士的遊戲體驗。 用戶使用手掣時，可 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 今日 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 2022/06/15 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 面世27年 IE瀏覽器今停支援 2022/06/15 面世27年 IE瀏覽器今停支援 Truth Social用戶 談國會暴亂遭封殺？ 2022/06/14 Truth Social用戶 談國會暴亂遭封殺？ Google研究員 指AI模型產生人格 2022/06/14 Google研究員 指AI模型產生人格 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 產品 設計 遊戲 藍牙 任天堂 Switch