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8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗

行政人員版 2022/06/16

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打機已成為現代人重要的娛樂方式，但對殘障人士而言卻有困難。周邊產品製造商8BitDo早前設計出全新藍牙遊戲手掣Lite SE，將手掣所有按鍵都移到前部面板，以改善殘障人士的遊戲體驗。

用戶使用手掣時，可

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欄名 : 科技新知

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