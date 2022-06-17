獲選最受歡迎住宅區之一　倫敦3區新盤由45.5萬英鎊起

過往香港買家在投資英國物業時，首選莫過於首都倫敦1區項目；惟1區樓價持續高企，要找到心儀的物業項目亦非易事。不少買家開始放眼其他區份，不妨考慮倫敦西南3區的旺茲沃思區（London Borough of Wandsworth），該區被《Evening Standard Homes and Property》雜誌譽為倫敦極受歡迎的熱點住宅區之一，為當地傳統富人區之一，亦為全英房屋稅率最低的區域。



重建復興 變身時尚活力住宅區



倫敦歷史悠久，許多地區均經歷重建復興階段，而Wandsworth亦不例外。隨著政府更多注資和規劃，Wandsworth已蛻變成倫敦西南時尚、活力的住宅區。



該區現代化的建築充滿設計色彩，歷史建築保養得宜，亦擁有大型購物中心和休憩空間，餐廳、咖啡廳、酒吧應有盡有。例如米芝蓮星級餐廳Chez Bruce，可享受精緻法國美食用餐體驗，名廚Gordon Ramsay就在這裡接受培訓和獲得他的第一顆米芝蓮星。



加上鄰近泰晤士河的水景優勢，居民可享現代化精彩生活之餘，亦能夠親近大自然氣息。



最新項目Springfield Place 年內竣工下年收樓



區內最新綜合發展項目Springfield Place，由英國龍頭發展商之一的Barratt London開發，更是Springfield Village重建計劃中的第一個大型住宅項目。



Springfield Place提供232伙單位，包括1房、2房和3房公寓單位以及2房和3房排屋別墅，全部均設有私人戶外空間，無論外型或室內都為現代生活而設計，售價由45.5萬英鎊起。

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值得一提的是，Springfield Place將於香港首推全新13伙排屋別墅，包括4伙2房以及9伙3房單位，預計於2023年5月收樓。

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項目位處大型社區活化及重建項目之中，規劃更包括廣達32英畝的全新公園、零售店、咖啡室，還有一個公共廣場、精心復修的二級保護建築、全新商業空間和一所小學。



Springfield Place展銷會

日期：2022年6月25至26日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒CANVAS 5

查詢及報名：+852 9525 4493 / https://wa.link/zuya9b

網頁： https://hk.l2international.com/springfield-place



（特約）