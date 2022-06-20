英國南部West Sussex洋房別墅及公寓　僅售£35萬起　坐擁Outstanding名校網

近年不少人移居英國，帶旺當地大型屋類物業銷售。英國的住屋選擇很豐富，有不少具投資潛力或適合自用的選擇，特別以倫敦附近的home counties大受歡迎，其中包括距離倫敦約1小時車程的Sussex。Sussex於2020年Halifax公布的「Best Places to Live」排行榜位列全英第四名，皆因當地治安非常好，人口平均預期壽命比英格蘭平均值高，教育資源良好，生活環境優美。



Sussex位於英國南部英倫海峽沿岸，劃分為East Sussex及West Sussex。而緊鄰Surrey的West Sussex Horsham RH12，根據Office for National Statistics，Horsham的快樂指數屬全Sussex之冠，故吸引不少移英港人定居於此。

▲ Horsham前往倫敦非常方便，吸引了不少倫敦家庭在疫情期間搬遷至Horsham定居。

擁黃金教育資源 享休閒親子樂



West Sussex坐擁熱門名校網絡，University of Sussex是不少留學生海外升學的目標。West Sussex的Horsham RH12坐擁超過80間中小學，當中有不少學校更獲Ofsed評為Good或Outstanding等級，教育資源良好。當地的學位非常充足，51%小學生入讀Arunside School，80%中學生入讀被評為Ouststanding的Tanbridge House School，不少學生的成績優異，在英國公開試GCSE考獲佳績的比率較高。



West Sussex附近有大量公園和自然保護區，並且鄰近South Downs國家公園，居住環境非常好。想要讓子女有好的成長環境，West Sussex Horsham RH12是不錯的選擇。



Horsham地理位置極佳，前往倫敦非常方便，駕車30分鐘便可到達港人熟悉的Guildford；如果前往毗鄰的Crawley，往北51分鐘火車車程可到倫敦Victoria Station；17分鐘車程可到達Gatwick Airport；往南35分鐘車程則可到達南方港口城鎮Brighton。



熱賣項目Highwood Village 首推全新一期

▲ Highwood Village提供2房至5房洋房別墅及公寓，僅售£35萬起。

Horsham十分宜居，屋類物業平均價格在一年間升了接近10%，吸引不少人查詢。其中不得不提近期相當暢銷的大型屋苑式管理項目Highwood Village，由上市發展商Berkeley打造，早前在香港開賣已取得非常好的成績。現時發展商準備在港開售全新一期，提供2房至5房洋房別墅及公寓，售價僅£35萬起。當中最熱賣的洋房別墅屬永久業權，連花園、雙車位或車房，將在2023至24年分批交樓，銀行可承造最高75%按揭。



在生活配套方面，Highwood Village毗鄰Horsham Town Centre，當中有大型超市Sainsbury’s及M&S、高級百貨公司John Lewis & Partners、特色餐廳，日常生活所需一應俱全。當地的High Street也有大量本土商戶、餐廳和咖啡廳，以及大型購物中心Swan Walk。市內更會定期舉辦市集和節日慶典等小鎮活動，假日也不失為一家大小消閒的好去處。

▲ Highwood Village鄰近的生活配套豐富，有不少的本土商戶、餐廳和咖啡廳。

【英國Horsham洋房別墅展銷會及講座】

日期：6月25日及26日（周六及周日）

地點：尖沙咀喜來登酒店4樓

展銷會時間：11am - 6pm

講座時間：12pm / 3pm

免費泊車2小時（中間道H Zentre）

登記：https://cutt.ly/8JJ9KSX



（資料由客戶提供）