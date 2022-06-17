米蘭傢俬展 2022 貴精不貴多的 HERMES

一個世紀疫情，雖然打亂了不少人的步伐，但生活還是要過，生意還是要做，作為一年一度全球傢俬界別最重要的盛事米蘭傢俬展（SALONE DEL MOBILE），亦因為疫情的關係延期至剛過去的6月7日才正式舉

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