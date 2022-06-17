米蘭傢俬展 2022 貴精不貴多的 HERMES 副刊版 2022/06/17 分享： 分享： 一個世紀疫情，雖然打亂了不少人的步伐，但生活還是要過，生意還是要做，作為一年一度全球傢俬界別最重要的盛事米蘭傢俬展（SALONE DEL MOBILE），亦因為疫情的關係延期至剛過去的6月7日才正式舉 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 KEF 60周年 LS家族一炮三響助興 今日 KEF 60周年 LS家族一炮三響助興 歐化傢俬 歐洲的創意品味 2022/05/13 歐化傢俬 歐洲的創意品味 歐化傢俬立足香港45年誌慶 周年大抽獎巡禮 2021/09/24 歐化傢俬立足香港45年誌慶 周年大抽獎巡禮 at.home銅鑼灣1萬呎全新旗艦店 北歐風格傢俬家品獨家優惠 2021/08/27 at.home銅鑼灣1萬呎全新旗艦店 北歐風格傢俬家品獨家優惠 專訪Donatella Versace VERSACE HOME不要用太嚴肅的態度去過活 2021/07/30 專訪Donatella Versace VERSACE HOME不要用太嚴肅的態度去過活 家品 消費資訊 消費種類 米蘭