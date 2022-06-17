米芝蓮2星欣圖軒 推出全新粵菜盛宴 副刊版 2022/06/17 分享： 分享： 疫情反覆，不過大家的搵食興致從未減少，不少高級餐廳更推出全新菜式吸引食客。米芝蓮2星中菜廳欣圖軒，最新推出兩款矜貴套餐，集合餐廳多款招牌菜，吸引不少新知舊雨來捧場，讓大家感受高級粵菜的滋味。 欣圖軒推出 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮2星中菜館營致會館 推全新粵菜餐單 2022/06/10 米芝蓮2星中菜館營致會館 推全新粵菜餐單 中環大館新成員 西班牙高級餐廳AGORA 2022/06/10 中環大館新成員 西班牙高級餐廳AGORA Heimat重新定義德國菜 2022/06/03 Heimat重新定義德國菜 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 2022/04/29 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 2022/04/29 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 疫情 香港 酒店 設計 餐廳 美食 菜式 尖沙咀 魚 蛋