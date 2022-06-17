米芝蓮2星欣圖軒 推出全新粵菜盛宴

疫情反覆，不過大家的搵食興致從未減少，不少高級餐廳更推出全新菜式吸引食客。米芝蓮2星中菜廳欣圖軒，最新推出兩款矜貴套餐，集合餐廳多款招牌菜，吸引不少新知舊雨來捧場，讓大家感受高級粵菜的滋味。

欣圖軒推出

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