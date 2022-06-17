KEF 60周年 LS家族一炮三響助興

疫情帶來的另一影響，是大家漸漸關注在家的日常。在家千日如何好一點點，對講究娛樂豐富的港人來說，相比以往還可去戲院或戴耳筒止癮，今天自然是對家中那套影音產品的要求多了。不少影音店的銷售員拍片放到網上，不

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