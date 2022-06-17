  • 28°C
香港時間 : 2022617日 (五) 02:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Cartier 大玩架空技術 展示鏤空世界的日與夜

副刊版 2022/06/17

分享：

分享：

在鐘錶與奇迹2022（Watches and Wonders）展上，今年Cartier（卡地亞）一口氣推出9大系列，除了把玩自家珠寶工藝的厲害，其鏤空技術更上一層樓，在錶盤上搭建亭台樓閣，大玩架空錶橋

...

欄名 : Watch

最新專欄文章 更多

江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶
2022/06/10
江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶
超薄技術Piaget
2022/06/03
超薄技術Piaget
Patek Philippe選擇專業 藍的原因
2022/06/03
Patek Philippe選擇專業 藍的原因
B先生70年連環飛行事件 BREITLING
2022/05/27
B先生70年連環飛行事件 BREITLING
絕色CHANEL
2022/05/13
絕色CHANEL
工作坊 珠寶 鐘錶 鐘錶 鉑金 Cartier

上一篇文章

壽司豐推出父親節廚師發辦套餐

下一篇文章

幻覺鑲嵌法的完美示範 Hearts on Fire
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？