Cartier 大玩架空技術 展示鏤空世界的日與夜 副刊版 2022/06/17 分享： 分享： 在鐘錶與奇迹2022（Watches and Wonders）展上，今年Cartier（卡地亞）一口氣推出9大系列，除了把玩自家珠寶工藝的厲害，其鏤空技術更上一層樓，在錶盤上搭建亭台樓閣，大玩架空錶橋 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶 2022/06/10 江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶 超薄技術Piaget 2022/06/03 超薄技術Piaget Patek Philippe選擇專業 藍的原因 2022/06/03 Patek Philippe選擇專業 藍的原因 B先生70年連環飛行事件 BREITLING 2022/05/27 B先生70年連環飛行事件 BREITLING 絕色CHANEL 2022/05/13 絕色CHANEL 工作坊 珠寶 鐘錶 鐘錶 鉑金 Cartier