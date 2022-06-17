Cartier 大玩架空技術 展示鏤空世界的日與夜

在鐘錶與奇迹2022（Watches and Wonders）展上，今年Cartier（卡地亞）一口氣推出9大系列，除了把玩自家珠寶工藝的厲害，其鏤空技術更上一層樓，在錶盤上搭建亭台樓閣，大玩架空錶橋

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