企業做好事要讚。抗疫逾兩年，新世界發展做了不少事情。

疫症襲港初期，曾現口罩荒，該集團即動用資源製造口罩，並向基層送贈三千萬個；第五波疫情又逢嚴寒襲港，病床排到醫院外圍、戶外強檢常打蛇餅，巿民在冷鋒下不易熬，此時，上述地點靜靜地擺放了一些戶外石油氣大暖爐，讓病者及市民取暖，就是該集團的暖心安排。

社會元氣經過逾兩年的折騰，身心俱疲，不少基層市民都有各種生活困難，Share for good愛互送這個平台是跟六十間NGO合作，從社會各界募集不同的物資，助基層度過難關。這六十間NGO涵蓋了多類型的受惠對象，包括：貧苦、老、幼、殘障、單親、少數族裔等。

據悉，平台推出初期，原意是從社會各界籌集當下最急切的物資如：食物、抗疫物資、檢測包、超市現金券等。但香港人的善心永遠超乎想像，有食油老闆主動即捐三千樽食油、米商立捐二百包大裝米、浴室品牌捐全新花灑頭給有需要機構，更有電腦軟件品牌捐出免費兒童電腦網上課程、有心人捐逾千童書，好讓基層學童在疫下留家學習。

香港就是這樣一個可愛的地方，平時，我們或許都是「步伐急促」模式在這城市忙這忙那，然而，一旦得悉那裏有需要，那裏就出現熱心的幫忙。這個平台，提供了一個很好的起點，也是一個很好的牽頭示範，但究竟最終可以走得多遠呢？有賴的，是這裏的人。