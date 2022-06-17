適時活化MPF制度 保障營商環境

取消強積金（MPF）對冲的條例草案，上周四（9日）於立法會三讀通過，身為紡織及製衣界和工商界的代表，我有責任在議會內代表業界發聲，清晰表達反對取消對冲的立場。

我認為，取消對冲勢必對本港未來的營商環境造成負面影響，企業經營成本將隨資助逐年減少而慢慢上漲，甚至導致勞資關係惡化，這些負面影響都是無容置疑、可預見的。

對於社會上有指，取消對冲對僱主影響較通脹為低，甚至質疑商界部分擔憂，是源於對條例草案的誤解和「誤信讒言」，我認為這些觀點絕對值得商榷，以及作出反駁。

撤對冲開支 對中小微企打擊大

本港被評為全球最具競爭力、最自由的經濟體，全賴我們擁有得天獨厚的營商環境、完善的勞資保障，以及與國際接軌的商業法規。要維護好本港的營商環境，須綜合考慮人力成本、租金成本、勞資關係等因素，惟取消強積金對冲後，企業經營成本在未來勢必上漲，以去年的數據為例，對冲金額多達66億元；一旦取消對冲，這筆開支將會為企業帶來非常沉重的開支，為中小微企帶來非常大的打擊。

首先，當局指出，取消對冲增加的經營成本，只佔一般僱主成本的0.35%，我認為這說法屬以偏概全，過於輕描淡寫。

政府預計於2025年實施取消對冲，並為僱主提供25年期、共332億元的資助，故認為取消對冲對企業影響非常輕微；我必須指出，相關資助金額將逐年遞減，在資助期第9年過後，資助更會大幅減低，實際上難以抵銷未來上漲的經營成本，對中小微企造成的經營困難，定必慢慢浮現，更會損害香港依賴成功的良好營商環境，同時會為未來有意創業的年輕人，帶來額外難處，變相縮窄年輕人的發展空間。

假設一間在2025年成立、共有6名員工的微企，在成立第10年遇上財政危機，須解僱一半員工才能維持經營，再假設所有員工的月薪均為22,500元，則連同本身企業在專項儲蓄戶口的款項計算，若僱主遣散3名員工，即要額外承擔超過20萬元成本，以支付長期服務金。試問一所危在旦夕的企業，如何額外承擔超過數以十萬計的支出？這變相令企業難逃倒閉的厄運。

從上述例子可見，取消對冲所增加的經營成本，絕對不止於一般成本的0.35%。

第二，工商界在取消對冲一事上，絕非對社會缺乏承擔。

我認為，指摘工商界欠社會承擔的論調，顯然是站不住腳、諉過他人。首先，取消對冲後，僱主將會按照法例，每月向專項儲蓄戶口按每名僱員入息1%供款，這是僱主對僱員作出的財政承擔。

勞資爭端恐增 削長遠經濟發展

事實上，香港工業總會等商會早於2017年已向政府提出建議，由僱主及政府分別向僱員的強積金戶口額外供款1%，令僱員每月的強積金戶口總供款比例增至12%，從而爭取保留對冲的安排，同時更有效提升強積金退休保障功能。這充分彰顯工商界對社會和打工仔作出的承擔，可惜政府最終未接納建議，如今更急就章將取消對冲的草案交予立法會審議，實在令人遺憾。

第三，我不認同當局所指，取消對冲後不會出現有員工貿然「博炒」的情況。資方一直積極維繫與勞方的良好和信任關係，絕不希望雙方出現對立和不信任狀態，但從客觀社會現實而言，若員工在取消對冲後，在「適當」時候「博炒」，確實可換取更高賠償金額；同時，亦有聲音指，僱主可能會在轉制期前，先遺散旗下員工，屆時或觸發大規模失業潮，僱主甚至會在轉制後，考慮聘請更多兼職和自僱人士。

雖然當局指出，若僱主不斷以同一合約聘請同一僱員，對法庭而言，亦算是連續聘用，但我認為，這變相將令勞資之間產生本來不會出現的爭端。

故此，我憂慮取消對冲將會徹底改變營商環境及勞資關係，影響香港長遠經濟發展，這是掀一髮動全身的。

總而言之，取消強積金對冲原則上違反當初政府對工商界的承諾和共識，若當年沒有對冲安排，工商界根本不會支持《強積金條例》通過；惟政府似乎已把當年與工商界之間的承諾和共識拋諸腦後，現在更要工商界為取消對冲「埋單」，承擔非常龐大的營商負擔，令人深感遺憾。

疫情重創經濟 非適合時機

再者，新冠疫情重創香港經濟，加上地緣政治局勢持續緊張，香港經濟面對着很多不明朗因素之際，此時此刻根本並非通過取消對冲的適合時機，更會令受疫情重挫的本港經濟雪上加霜。

取消對冲安排已經獲得立法會通過，我和業界只能無奈接受，但我期望在取消強積金對冲安排落實前，政府能夠衷心聆聽工商界的意見和聲音，包括考慮可進一步上調資助金額，推出更多措施，減低僱主的經營壓力，同時研究活化強積金制度，充分顧及工商界持份者的利益。

▲ 新冠疫情重創香港經濟，加上地緣政治局勢持續緊張，期望政府在取消強積金對冲安排落實前，考慮推出更多措施，減低僱主經營壓力。（資料圖片）