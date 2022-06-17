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故宮館夥太古地產 培育京港文化人才

行政人員版 2022/06/17

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【本報訊】中華文化博大精深，為推動中港兩地文化交流，香港故宮文化博物館（香港故宮）與太古地產昨宣布推出為期兩年的「雙城青年文化人才交流計劃」，作為香港故宮的旗艦青年學習及交流項目，培育北京及香港的文化

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欄名 : Good Job Insight

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