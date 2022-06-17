故宮館夥太古地產 培育京港文化人才 行政人員版 2022/06/17 分享： 分享： 【本報訊】中華文化博大精深，為推動中港兩地文化交流，香港故宮文化博物館（香港故宮）與太古地產昨宣布推出為期兩年的「雙城青年文化人才交流計劃」，作為香港故宮的旗艦青年學習及交流項目，培育北京及香港的文化 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度 2022/06/16 66%專才：軟件質素 極影響工作滿意度 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 2022/06/15 新興趨勢「無限休假」 人力高層總結4指引 逾半科技人才 盼加薪至少6% 2022/06/14 逾半科技人才 盼加薪至少6% 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 2022/06/13 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 2022/06/10 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 香港 北京 工作坊 實習 故宮文化博物館 太古地產