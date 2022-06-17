美日研2納米芯片 料最快2025年量產 行政人員版 2022/06/17 分享： 分享： 全球芯片供應緊張，日本與美國聯手合作，透過讓兩國企業在日本國內建設芯片生產基地，進行新一代芯片設計和量產研究，預料最快2025年可量產電路綫寬2納米（2nm）的芯片。 美日兩國早於5月初簽署芯片合作基本 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 今日 Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 2022/06/16 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 2022/06/16 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 2022/06/15 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 面世27年 IE瀏覽器今停支援 2022/06/15 面世27年 IE瀏覽器今停支援 美國 日本 台積電 晶片