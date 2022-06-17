美日研2納米芯片 料最快2025年量產

全球芯片供應緊張，日本與美國聯手合作，透過讓兩國企業在日本國內建設芯片生產基地，進行新一代芯片設計和量產研究，預料最快2025年可量產電路綫寬2納米（2nm）的芯片。

美日兩國早於5月初簽署芯片合作基本

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