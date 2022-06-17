Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗 行政人員版 2022/06/17 分享： 分享： 隨着元宇宙（Metaverse）概念大熱，遊戲、娛樂與電子商務等行業對於沉浸式3D內容的需求提升，創意專業人士需要借助不同工具創作3D內容。Adobe昨舉行大中華區傳媒簡介會，介紹旗下3D產品 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 今日 美日研2納米芯片 料最快2025年量產 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 2022/06/16 8BitDo手掣Lite SE 改善殘障用家遊戲體驗 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 2022/06/16 拒刪俄烏戰事資訊 維基百科遭俄罰69萬 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 2022/06/15 Move to iOS App 可轉WhatsApp數據 面世27年 IE瀏覽器今停支援 2022/06/15 面世27年 IE瀏覽器今停支援 元宇宙 奧多比（Adobe，美：ADBE）