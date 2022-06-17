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Substance 3D更新 助建構沉浸式體驗

行政人員版 2022/06/17

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隨着元宇宙（Metaverse）概念大熱，遊戲、娛樂與電子商務等行業對於沉浸式3D內容的需求提升，創意專業人士需要借助不同工具創作3D內容。Adobe昨舉行大中華區傳媒簡介會，介紹旗下3D產品

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欄名 : 科技新知

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