華懋商場新世紀廣場千色匯 父親節SHOPPING優惠

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樂富廣場「樂‧動Triple Up」 周末特色市集工作坊
今個星期日就係父親節，黛安搜羅咗幾個商場嘅優惠，大家可帶埋爸爸去慶祝，齊齊開心！例如華懋集團嘅商場就有3重消費禮遇，其中如心廣場NINA CLUB會員即日起可憑6,000積分，或以3,000積分加即日電子消費滿$780，即可換領「父親節驚喜禮遇」，可揀法國紅酒或Espresso有機濾掛式咖啡一盒。其他顧客喺華懋旗下6大商場以即日電子消費滿$1,000（2張同商場唔同商戶發票），亦可以換取禮品。
旺角MOKO新世紀廣場父親節周末期間將推出「旺角一日遊」提案，仔女陪爸爸去旺角花墟買花後，憑花墟發票/花，同埋喺MOKO即日以電子貨幣單一消費滿$100，可換領$60 MOKO POP贈券、1小時免費泊車券及The Point消費積分；今日（17日）起，The Point會員亦可喺The Point手機程式憑2萬積分換領「錫爸爸滋味福袋」，送畀辛勤工作嘅爸爸。
荃灣千色匯及元朗千色匯即日起至7月10日，亦會舉辦「嘗食常買禮品賞」，H‧COINS會員喺場內兩間商戶以電子貨幣即日消費滿$500、$700或$900（每張發票需滿$100以上），連同正本電子貨幣付款存根，即可換禮品一份，包括迷你保溫瓶、防RFID竊讀卡片套或磁吸無綫流動電源，先到先得。趁住父親節，一於帶爸爸去品嘗美食兼買禮物。
本文轉載自《晴報》
撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關
欄名 : 八卦名利場