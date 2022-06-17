華懋商場新世紀廣場千色匯 父親節SHOPPING優惠

今個星期日就係父親節，黛安搜羅咗幾個商場嘅優惠，大家可帶埋爸爸去慶祝，齊齊開心！例如華懋集團嘅商場就有3重消費禮遇，其中如心廣場NINA CLUB會員即日起可憑6,000積分，或以3,000積分加即日電子消費滿$780，即可換領「父親節驚喜禮遇」，可揀法國紅酒或Espresso有機濾掛式咖啡一盒。其他顧客喺華懋旗下6大商場以即日電子消費滿$1,000（2張同商場唔同商戶發票），亦可以換取禮品。

旺角MOKO新世紀廣場父親節周末期間將推出「旺角一日遊」提案，仔女陪爸爸去旺角花墟買花後，憑花墟發票/花，同埋喺MOKO即日以電子貨幣單一消費滿$100，可換領$60 MOKO POP贈券、1小時免費泊車券及The Point消費積分；今日（17日）起，The Point會員亦可喺The Point手機程式憑2萬積分換領「錫爸爸滋味福袋」，送畀辛勤工作嘅爸爸。

荃灣千色匯及元朗千色匯即日起至7月10日，亦會舉辦「嘗食常買禮品賞」，H‧COINS會員喺場內兩間商戶以電子貨幣即日消費滿$500、$700或$900（每張發票需滿$100以上），連同正本電子貨幣付款存根，即可換禮品一份，包括迷你保溫瓶、防RFID竊讀卡片套或磁吸無綫流動電源，先到先得。趁住父親節，一於帶爸爸去品嘗美食兼買禮物。

本文轉載自《晴報》

▲ MOKO新世紀廣場

▲ 華懋商場「父親節驚喜禮遇」可揀選法國紅酒

▲ 荃灣千色匯及元朗千色匯買滿指定金額送迷你保溫瓶或磁吸無綫流動電源等

▲ 荃灣千色匯及元朗千色匯買滿指定金額送迷你保溫瓶或磁吸無綫流動電源等