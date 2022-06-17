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品牌要回歸核心價值

行政人員版 04:00 2022/06/17

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剪髮的時候，髮型師跟我說，他的一個客戶是某銀行的大戶，他向銀行投訴，如果繼續用某明星代言的話，便轉用其他銀行。我不知道這「大戶」是否真的很大，而銀行方面是否會因此停用此明星代言，但這的確說出了部分消費者的心聲，來來去去都是那幾張面孔，已經叫人看得發悶。

近年的明星代言風，已經到了病態的程度。有些品牌的廣告宣傳，再不是考慮品牌的核心價值和獨特的賣點，也不用甚麼創意的點子，而是先考慮用誰代言，才有銷售的保證，即使這令到品牌的個性模糊，也在所不惜。

我不否定短期銷售的重要性，如果短期銷售不濟，營銷人員的職位可能也岌岌可危，談甚麼品牌的核心價值也沒有意思。

明星代言也的確是有效的推銷手法，但我認為至少要認清品牌才是主角，而不是為了遷就明星，讓他們成為主角，品牌則淪為配角。明星要能突出品牌的核心價值，而不是相反讓品牌成為明星的附加價值。

明星有粉絲，也必定有hater，愈紅的明星，hater也愈多，品牌多了應援收入的同時，可能也會得失部分客戶，應援收入可能很短暫，但客戶的流失卻可以是永遠。

好幾年前，有咖啡品牌用天王為新產品代言，當時產品賣到斷市，但現在好像已經沒有很多人追捧了。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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