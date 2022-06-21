新冠疫情致個人貸款需求持續增加　環聯以數碼科技助信貸企業提升合規審查效率

香港至今經歷了五波新冠肺炎疫情，長達超過兩年，經濟重創，不少人面對手停口停或者生意業務停頓的苦況，個人貸款的需求因此急增。同一時間，根據公司註冊處的紀錄，現時香港有超過2,000間財務機構，可見個人貸款市場競爭非常激烈。面對種種的社交距離措施，財務公司紛紛各出其謀，宣傳申請人能夠網上申請，同時網上完成批核，貸款能於極短時間內轉移至申請人手上，務求吸引最多客戶。需求龐大，同時競爭激烈，究竟財務公司是如何突圍而出？



環聯（TransUnion）是全港首間及目前唯一的消費者信貸資料參考機構，憑藉40多年來豐富的數據和經驗，協助銀行和財務公司把關，核實借款人的信貸紀錄。在數碼化金融交易興起前，環聯一直是銀行和財務公司的緊密合作伙伴，協助它們詳細核實和認證借款人的信貸評級。當數碼化金融服務成為客戶主要來源，財務界應對新的客戶時候，困難自然出現，包括反欺詐、核實住址證明、即時信貸審批等，而環聯的角色便顯得更加重要。

▲ UA亞洲聯合財務首席營運官雷俊傑

UA亞洲聯合財務是環聯客戶之一，該公司的首席營運官雷俊傑表示：「很多市民在新冠肺炎疫情期間遇到財務問題，但礙於社交距離措施，他們都會轉為網上查詢，如何令市民覺得我們是一間可信賴的財務機構，就至為重要。」



環聯TruValidateᵀᴹ數碼引導助改善客戶服務體驗



貸款申請人用智能手機或平板電腦，按數個鍵輸入個人資料，再上傳身份或住址證明資料，等候約十數分鐘便完成批核，即日獲得貸款。這些流程的背後，牽涉很多金融科技關卡和數據傳送工作。銀行和財務公司需對借款人的流動裝置，分別設置識別和多種認證功能，當中要識別申請者上傳的文件真偽，藉人臉識別技術識別申請者的容貌，再根據自家的數據庫，驗證申請人的身份、地址、電話、信貸紀錄，最後根據綜合評分決定是否批出貸款、所批的貸款利率和金額。

▲ 環聯香港區首席業務官黃凱榮

環聯香港區首席業務官黃凱榮表示：「環聯的TruValidateᵀᴹ認證方案，自2019年獲得本地監管機構認可起，便投入市場供客戶使用，短短數年間為各大小銀行、財務公司、電子錢包、虛擬銀行、MPF 供應商等提供身份認證（eKYC）及數碼開戶方案（Digital Onboarding）。TruValidateᵀᴹ技術已提升及更新了逾10次 ，以配合市場及監管機構的持續要求。而TruValidateᵀᴹ的eKYC方案使用次數已經超過200萬，當中2022年第一季的使用次數更超過50多萬（約2021年全年的41%）。」



以上數據可證明，除了越來越多人選擇使用數碼開戶，也代表TruValidateᵀᴹ在財務業界內備受認同，能夠為財務機構與消費者建立更佳的服務體驗及關係，協助財務機構以更高效率及更安全地提供合適的貸款方案。

▲ 圖1：環聯數碼開戶方案

環聯的數碼開戶方案（圖1）提供全流程貸款數碼審批支援，從前台設置、eKYC、後台身份認證、信貸或風險評估，到貸款最後獲批核的程序，均一應俱全，貸款機構能夠更加全面審視每名貸款申請人的背景和還款能力，從而訂出最適合的貸款利率，助貸款申請人解決資金流動問題外，也把貸款機構的壞帳風險降至最低。



TruValidateᵀᴹ方案運用了以下5項科技（圖2）：

▲ 圖 2

簡單來說，TruValidateᵀᴹ是一套協助財務機構快速核實貸款申請的方案，而且能切合申請人的還款能力。現時環聯大部份會員均選用了TruValidateᵀᴹ方案。

▲ 月兔信貸行政總裁王海翔

月兔信貸是環聯客戶之一，該公司的行政總裁王海翔表示：「有了環聯的數碼開戶方案，我們能夠向申請人展示整個批核流程，包括eKYC、人臉識別、住址及相關文件核實等。此外，方案提升了月兔信貸批核效率和縮短放款時間，因而令客戶滿意度提高，減低營運支出，同時我們也提升了處理客戶查詢的能力。」



今年以來，環聯接獲不同規模的財務機構查詢數碼開戶方案，以配合新常態及金融數碼化的理念，為與消費者建立更好的關係和信任。環聯期望日後繼續加強數碼化及其TruValidateᵀᴹ的技術，使香港的個人貸款市場發展得更成熟和更有規模。



（特約）