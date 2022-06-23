OHCA年輕患者病發死亡率高　以AED施救可提升10倍存活率

▲ 理大康復治療科學系研究團隊獲心律會委託的研究結果顯示，年輕OHCA患者病發時獲AED急救，可提升存活率至近10倍。出席發布會的心律會創辦人陳淑玲（中）、符少娥教授（右二）、徐幻博士（右一）、蕭粵中醫生（左二），以及康復者Tommy（左一）皆促請當局增設AED設備及普及相關急救知識。

年輕人在運動時突然昏厥甚或猝死的新聞時有所見，發病時約44歲的Tommy從未想過，他在準備入睡時會有相同經歷，幸而妻子在等候救護車期間跟隨救護員遙距指導，為他施行心肺復甦法（CPR），終化險為夷！最近香港理工大學（理大）發布針對「院外心臟停頓（OHCA）存活率」的研究，發現40歲或以下OHCA患者病發後的死亡率高於全球平均；但若有人即時以AED（自動體外除顫器）進行急救，可使存活率提高至近10倍，建議當局應加強推廣急救教育。



很多人以為OHCA是由運動引發，身兼研究項目共同負責人的理大康復治療科學系洪克協痛症管理教授、副系主任及教授符少娥指出，上述觀念純屬誤解，OHCA患者發病並無特定誘因，如同Tommy在睡覺期間突然發病的情況並不罕見。「本身具有家族病史的人士，正是患有遺傳性心律病的高危一族，宜盡早前往心臟科專科進行檢測，以免有病卻不自知，由此可減低突如其來病發引致猝死的風險。」



及時施救 助救人一命



有關研究由遺傳性心律基金會（心律會）委託理大康復治療科學系的研究團隊共同合作，屬本港首個採用長達3年病例數據開展的同類研究。整項研究分析了2017年12月至2020年12月共22,014宗OHCA病例，當中有21,617宗屬死亡個案。在829宗40歲或以下的OHCA病例中，只有約4.2%的患者能出院，其中約有34%在入院前曾接受CPR；而曾獲AED施救的患者，更僅有6.8%。



研究項目共同負責人兼理大康復治療科學系助理教授（研究）徐幻博士稱，是次研究範圍集中於40歲或以下的OHCA患者，目標是透過分析研究結果，找出有助提升年輕患者存活率的主要因素。



符少娥教授補充，研究發現在入院前曾獲CPR急救的患者，其送抵醫院時的存活率可由15%增至24.8%；若採用AED施救的話，更可令存活率大幅提高至44.6%。「同樣地，若在患者發病時即場施行CPR或AED，他們成功出院的比率，亦能由約2%，大幅增至9.2%及25%。」

▲ 研究分析了2017年12月至2020年12月共22,014宗OHCA病例，當中829宗涉及40歲或以下的OHCA患者。

納入學校課程 普及急救知識



針對首次以OHCA年輕患者為對象的大型研究，身兼遺傳性心律基金會顧問的急症科專科醫生蕭粵中直言，研究結果反映，若可盡早在患者發病即場施行CPR以至AED急救，可大大提升其存活率至10倍之高；相對而言，每浪費一分鐘黃金急救時間，OHCA患者的存活率便會降低7至10%。由此可見，如何幫助公眾加深認識急救的重要性，以至鼓勵更多人學習使用CPR及AED施行急救，確實刻不容緩。」



蕭粵中醫生同時建議，當局應透過加強公眾教育，讓大眾注意個人心臟健康及是否已出現心悸、呼吸不順暢等警號， 以減低O H C A 患者一旦發病的風險； 蕭醫生又提倡同時將CPR及AED等急救知識，納入中學及大學的必修科，助年輕一代掌握有助救人一命的急救知識，以及訂立資助政策，支援戶外、公眾場所，以至公私營屋苑安裝更多AED，全面提高AED的人均配置比例。並配合建立為AED度身訂造的手機應用程式，讓公眾可隨時瀏覽並找到各區AED的所在位置，令OHCA患者在發病時可及時得到協助。



為進一步減低OHCA患者的病發風險，以至增加發病時的存活率，符少娥教授透露，研究團隊現正計劃收集並應用2021年至2022年的OHCA病例及相關數據，仔細分析發病地點及時間，以推測患者的發病情況，冀能提高存活率，惠及更多OHCA患者。

▲ 早前在家中睡覺時突然心臟停頓的Tommy，慶幸太太及時發現，並在救護員的指導下為他進行CPR，使他於送院治療後得以康復。



增設AED 把握黃金4分鐘



「首次發病正值凌晨時分，我在家中正準備睡覺，沒料到突然失去知覺。」Tommy憶述，事後從太太講述事件才知當時情況相當危急，他除了身體變得僵硬外，自主呼吸更一度停止，據悉曾停頓長達20分鐘，幸好太太保持高度警覺，在等候救護車期間一直與救護員保持通話，即使從未學過急救，在對方教導下仍成功為他施行CPR，待救護員到場後亦即時採用AED再作急救，令他於送院治療後最終得以康復。

蕭粵中醫生稱，OHCA的黃金急救時間一般約為4分鐘，若可充分把握時機，為患者施行CPR及AED，存活率可以提升至10倍。「研究結果顯示，OHCA年輕患者約有47%在家中病發；另有49%患者的病發地點在公共場所及街上，當局宜在球場及屋邨等地點放置更多AED，以配合緊急需要。」



8大提高OHCA患者存活率策略

1. 透過公眾教育，呼籲公眾關注心臟健康

2. 將CPR及AED施救納入中學及大學必修科，提升年輕一代以至公眾對急救知識的認識

3. 建議實施《好撤瑪利亞人法》（俗稱「好人法」），消除公眾對施行急救或會承擔民事責任的疑慮

4. 設置更多AED

5. 統一及推廣AED標誌

6. 建立AED網上平台及手機應用程式，方便公眾迅速找出AED的位置

7. 設立AED登記制度，並建立統一AED資訊平台

8. 建立OHCA登記資料庫



(特刊)