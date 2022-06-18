大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事 副刊版 2022/06/18 分享： 分享： 疫情下大澳成為本地遊熱點，適逢今年大澳文物酒店開業10周年，除了客房經過翻新，亦有一連串慶祝活動，例如推出期間限定的大澳特色下午茶及攝影比賽，並重啟酒店導賞遊。不妨親自前往這間大澳唯一的五星級酒店 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 今日 lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗 南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品 2022/06/15 南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品 東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房 2022/06/11 東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 2022/06/04 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 亞洲最大型戶外NFT藝術展覽 數碼名作大晒冷 2022/06/04 亞洲最大型戶外NFT藝術展覽 數碼名作大晒冷 酒店 Staycation 大嶼山 大澳 大澳文物酒店