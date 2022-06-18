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大澳文物酒店客房換新裝 員工細訴10年難忘事

副刊版 2022/06/18

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疫情下大澳成為本地遊熱點，適逢今年大澳文物酒店開業10周年，除了客房經過翻新，亦有一連串慶祝活動，例如推出期間限定的大澳特色下午茶及攝影比賽，並重啟​​酒店導賞遊。不妨親自前往這間大澳唯一的五星級酒店

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欄名 : 本地遊

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