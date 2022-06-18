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lululemon 香港「Be You Be Well」活動 於M+舉行身心放鬆體驗

副刊版 2022/06/18

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lululemon將於今夏舉辦一年一度的「Be You Be Well」活動，並與博物館M+聯手舉辦「lululemon & M+ Be Well身心放鬆體驗」，並推出以漫步為主題的「都市漫步指南」，

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欄名 : 本地遊

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