大廚教煮宮保雞丁 香辣醬汁惹味醒胃

要數到港人熟悉的香辣惹味四川菜，非宮保雞丁莫屬。餐館專業廚房鑊氣猛，當然能做出乾身脆卜卜的雞丁。但廚樂坊總廚黎致偉則說，在家自炒也一樣可以做到惹味為上，最重要還是醬汁的香辣度可以自己調校，又容易煮，成

...