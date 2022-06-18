大廚教煮宮保雞丁 香辣醬汁惹味醒胃 副刊版 2022/06/18 分享： 分享： 要數到港人熟悉的香辣惹味四川菜，非宮保雞丁莫屬。餐館專業廚房鑊氣猛，當然能做出乾身脆卜卜的雞丁。但廚樂坊總廚黎致偉則說，在家自炒也一樣可以做到惹味為上，最重要還是醬汁的香辣度可以自己調校，又容易煮，成 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 大廚教煮家常酸辣湯 埋芡要收細火慢推 2022/06/11 大廚教煮家常酸辣湯 埋芡要收細火慢推 大廚教煮懶人回鍋肉 改用豬腩片更方便 2022/06/04 大廚教煮懶人回鍋肉 改用豬腩片更方便 私房菜總廚教煮傳統粵菜 簡易家常版砂鍋花雕雞 2022/05/05 私房菜總廚教煮傳統粵菜 簡易家常版砂鍋花雕雞 90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手 2022/04/09 90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手 大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份 2022/03/19 大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份 中國 蛋 超市 廚師