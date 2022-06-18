貼市價出擊 先求量再求價 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 【一手拆局】屯門新盤飛揚第1期，昨日（17日）前率先公布首張價單，首批折實呎價與同區正發售的新盤，甚至與二手價相近，屬貼市價出擊，由於可見，其先求量、再求價的策略。 發展商近期連環推售手頭上的新盤，務求 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 1至3房俱備 1房供應佔六成 今日 1至3房俱備 1房供應佔六成 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 今日 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 新盤全面睇 今日 新盤全面睇 你可能感興趣 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 01:00 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 1至3房俱備 1房供應佔六成 今日 01:00 1至3房俱備 1房供應佔六成 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 今日 01:00 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 最新專欄文章 更多 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 新盤全面睇 今日 新盤全面睇 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 今日 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 1至3房俱備 1房供應佔六成 今日 1至3房俱備 1房供應佔六成 瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈 2022/06/13 瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈 銀行 一手市場 飛揚