貼市價出擊 先求量再求價

【一手拆局】屯門新盤飛揚第1期，昨日（17日）前率先公布首張價單，首批折實呎價與同區正發售的新盤，甚至與二手價相近，屬貼市價出擊，由於可見，其先求量、再求價的策略。

發展商近期連環推售手頭上的新盤，務求

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