1至3房俱備 1房供應佔六成

【戶型分布】飛揚第1期由兩座20層高的住宅大廈組成，一層10伙，合共提供400伙。每戶樓底高約3.15米，且所有單位不設露台。樓書顯示，單位間隔介乎1至3房，實用面積263至722平方呎，預計關鍵日期

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