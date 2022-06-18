1至3房俱備 1房供應佔六成 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 【戶型分布】飛揚第1期由兩座20層高的住宅大廈組成，一層10伙，合共提供400伙。每戶樓底高約3.15米，且所有單位不設露台。樓書顯示，單位間隔介乎1至3房，實用面積263至722平方呎，預計關鍵日期 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 貼市價出擊 先求量再求價 今日 貼市價出擊 先求量再求價 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 今日 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 新盤全面睇 今日 新盤全面睇 你可能感興趣 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 01:00 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 貼市價出擊 先求量再求價 今日 01:00 貼市價出擊 先求量再求價 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 今日 01:00 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 最新專欄文章 更多 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 新盤全面睇 今日 新盤全面睇 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 今日 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 貼市價出擊 先求量再求價 今日 貼市價出擊 先求量再求價 瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈 2022/06/13 瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈 裝修設計 飛揚 一手市場