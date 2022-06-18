  • 28°C
香港時間 : 2022618日 (六) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬

置業家居 2022/06/18

分享：

分享：

【同區一、二手市況】除飛揚第1期正式起動，現時掃管笏一帶尚有新盤正作推售，包括永泰旗下OMA OMA及OMA by the Sea，其中，OMA OMA已屆現樓，尚餘約24伙，近期成交呎價介乎約$

...

欄名 : 封面故事

相關文章

無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場
今日
無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場
貼市價出擊 先求量再求價
今日
貼市價出擊 先求量再求價
1至3房俱備 1房供應佔六成
今日
1至3房俱備 1房供應佔六成
新盤全面睇
今日
新盤全面睇

你可能感興趣

無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場
今日 01:00
無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場
貼市價出擊 先求量再求價
今日 01:00
貼市價出擊 先求量再求價
1至3房俱備 1房供應佔六成
今日 01:00
1至3房俱備 1房供應佔六成

最新專欄文章 更多

無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場
今日
無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場
新盤全面睇
今日
新盤全面睇
1至3房俱備 1房供應佔六成
今日
1至3房俱備 1房供應佔六成
貼市價出擊 先求量再求價
今日
貼市價出擊 先求量再求價
瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈
2022/06/13
瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈
一手市場 二手市場 OMA OMA OMA by the Sea NAPA 星堤 THE CARMEL

上一篇文章

1至3房俱備 1房供應佔六成

下一篇文章

新盤全面睇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？