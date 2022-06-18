掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬

【同區一、二手市況】除飛揚第1期正式起動，現時掃管笏一帶尚有新盤正作推售，包括永泰旗下OMA OMA及OMA by the Sea，其中，OMA OMA已屆現樓，尚餘約24伙，近期成交呎價介乎約$

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