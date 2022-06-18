掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 【同區一、二手市況】除飛揚第1期正式起動，現時掃管笏一帶尚有新盤正作推售，包括永泰旗下OMA OMA及OMA by the Sea，其中，OMA OMA已屆現樓，尚餘約24伙，近期成交呎價介乎約$ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 貼市價出擊 先求量再求價 今日 貼市價出擊 先求量再求價 1至3房俱備 1房供應佔六成 今日 1至3房俱備 1房供應佔六成 新盤全面睇 今日 新盤全面睇 你可能感興趣 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 01:00 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 貼市價出擊 先求量再求價 今日 01:00 貼市價出擊 先求量再求價 1至3房俱備 1房供應佔六成 今日 01:00 1至3房俱備 1房供應佔六成 最新專欄文章 更多 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 新盤全面睇 今日 新盤全面睇 1至3房俱備 1房供應佔六成 今日 1至3房俱備 1房供應佔六成 貼市價出擊 先求量再求價 今日 貼市價出擊 先求量再求價 瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈 2022/06/13 瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈 一手市場 二手市場 OMA OMA OMA by the Sea NAPA 星堤 THE CARMEL