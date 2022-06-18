新盤全面睇 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 景觀：依山傍海 山海景兼備 飛揚位於青山公路大欖段，1期多數單位可享層巒疊翠山景及園景。單位坐向以向南及向北為主，向北單位主要享山景，以及鄰近的鄉郊景，而向南則望海景為主，同時因鄰近黃金海岸，部分單位可 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 貼市價出擊 先求量再求價 今日 貼市價出擊 先求量再求價 1至3房俱備 1房供應佔六成 今日 1至3房俱備 1房供應佔六成 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 今日 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 你可能感興趣 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 01:00 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 貼市價出擊 先求量再求價 今日 01:00 貼市價出擊 先求量再求價 1至3房俱備 1房供應佔六成 今日 01:00 1至3房俱備 1房供應佔六成 最新專欄文章 更多 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 今日 無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 今日 掃管笏一帶3個新盤 約270伙餘貨 呎價$1.4萬至$1.7萬 1至3房俱備 1房供應佔六成 今日 1至3房俱備 1房供應佔六成 貼市價出擊 先求量再求價 今日 貼市價出擊 先求量再求價 瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈 2022/06/13 瑞信黃翔 瑞士百達陳東 穩經濟發力 港股迎反彈 飛揚