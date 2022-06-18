景觀：依山傍海 山海景兼備

飛揚位於青山公路大欖段，1期多數單位可享層巒疊翠山景及園景。單位坐向以向南及向北為主，向北單位主要享山景，以及鄰近的鄉郊景，而向南則望海景為主，同時因鄰近黃金海岸，部分單位可

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