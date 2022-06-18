無懼息魔 屯門飛揚議息後開價 首批80伙 折實$437.2萬入場

雖然美國聯儲局已落實加息，但隨着本港銀行尚未跟隨下，無阻新盤推售步伐，其中，屯門飛揚第1期亦加入戰團，於昨日（17日）公布首張價單，涉及80伙，折實價由$437.2萬起。

踏入6月份，新盤推售步伐未見減

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