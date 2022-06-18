預計本港息口下半年才上調（長實地產投資董事郭子威）

美息今年經過數次加息後，本港最優惠利率仍可維持不變，但隨着資金結餘減少，相信本港息口要到下半年才會向上調整；因此，他相信全年經濟增長仍可保持正數。樓市

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