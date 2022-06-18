各界點睇？ 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 預計本港息口下半年才上調（長實地產投資董事郭子威） 美息今年經過數次加息後，本港最優惠利率仍可維持不變，但隨着資金結餘減少，相信本港息口要到下半年才會向上調整；因此，他相信全年經濟增長仍可保持正數。樓市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 今日 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 你可能感興趣 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 今日 01:00 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 最新專欄文章 更多 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 今日 美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 2022/06/11 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 深灣9號複式 叫價$1.5億【銀主盤放盤推介】 2022/06/11 深灣9號複式 叫價$1.5億【銀主盤放盤推介】 海逸豪園1,113呎 叫價$2,838萬【銀主盤放盤推介】 2022/06/11 海逸豪園1,113呎 叫價$2,838萬【銀主盤放盤推介】 銀主盤148伙包羅萬有 不乏億元豪宅 公居屋也待售 2022/06/11 銀主盤148伙包羅萬有 不乏億元豪宅 公居屋也待售 銀行 王美鳳