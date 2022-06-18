美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力

美國聯儲局一如預期加息，幅度達0.75厘更屬近28年以來最大，雖然本港主要銀行仍未跟隨，令息率維持低位，但業界人士預期，隨着港美息差持續拉闊，下半年將出現加息壓力，長遠而言，勢必增加供樓人士負擔。

聯儲

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