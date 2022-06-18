美國加息0.75厘 料下半年有加息壓力 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 美國聯儲局一如預期加息，幅度達0.75厘更屬近28年以來最大，雖然本港主要銀行仍未跟隨，令息率維持低位，但業界人士預期，隨着港美息差持續拉闊，下半年將出現加息壓力，長遠而言，勢必增加供樓人士負擔。 聯儲 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 各界點睇？ 今日 各界點睇？ 你可能感興趣 各界點睇？ 今日 01:00 各界點睇？ 最新專欄文章 更多 各界點睇？ 今日 各界點睇？ 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 2022/06/11 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 深灣9號複式 叫價$1.5億【銀主盤放盤推介】 2022/06/11 深灣9號複式 叫價$1.5億【銀主盤放盤推介】 海逸豪園1,113呎 叫價$2,838萬【銀主盤放盤推介】 2022/06/11 海逸豪園1,113呎 叫價$2,838萬【銀主盤放盤推介】 銀主盤148伙包羅萬有 不乏億元豪宅 公居屋也待售 2022/06/11 銀主盤148伙包羅萬有 不乏億元豪宅 公居屋也待售 銀行 加息