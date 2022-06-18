CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大

中原城市領先指數（CCL）最新報180.78點（根據6月6日至6月12日簽訂的正式買賣合約，5月23日至5月29日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.95%，跌幅為近3個月最大。

4區樓價本周3跌1升，

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