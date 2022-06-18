CCL按周跌0.95% 跌幅近3個月最大 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報180.78點（根據6月6日至6月12日簽訂的正式買賣合約，5月23日至5月29日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌0.95%，跌幅為近3個月最大。 4區樓價本周3跌1升， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% 2022/06/11 CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66% 美國加息半厘 CCL按周微跌0.1% 2022/06/04 美國加息半厘 CCL按周微跌0.1% 按周微跌0.38% CCL最新報181.15點 2022/05/28 按周微跌0.38% CCL最新報181.15點 CCL按周升0.32% 展望繼續窄幅遞升 2022/05/21 CCL按周升0.32% 展望繼續窄幅遞升 CCL最新報181.25點 連升2周後回軟 2022/05/14 CCL最新報181.25點 連升2周後回軟 二手市場 中原地產