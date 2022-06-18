英國肯特郡 X1 Chatham Waters 可連約購入 即買即收租

英國肯特郡位處倫敦1小時生活圈內，環境清幽之餘，發展前景亦佳，吸引不少年輕才俊及實力家庭進駐。該市最近有現樓住宅X1 Chatham Waters在港展銷，項目設有接近200伙，部分單位已租出，買家可

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