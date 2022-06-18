焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界

第23屆SaloneSatellite衛星沙龍展，絕對是米蘭國際家具展的焦點。今年的設計主題圍繞「為未來的自己設計」，鼓勵年輕人創作具包容性、可持續發展兼具實用性的傢俬、家品及燈飾等，繼續薪火相傳。逾

...