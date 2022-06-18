焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 第23屆SaloneSatellite衛星沙龍展，絕對是米蘭國際家具展的焦點。今年的設計主題圍繞「為未來的自己設計」，鼓勵年輕人創作具包容性、可持續發展兼具實用性的傢俬、家品及燈飾等，繼續薪火相傳。逾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 今日 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 今日 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 今日 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 你可能感興趣 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 今日 01:00 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 今日 01:00 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 今日 01:00 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 最新專欄文章 更多 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 今日 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 今日 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 今日 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 夏日家電家品合集 最佳消暑法寶 2022/06/11 夏日家電家品合集 最佳消暑法寶 3.IKEA及Francfranc冰涼寢具 爽住瞓覺 2022/06/11 3.IKEA及Francfranc冰涼寢具 爽住瞓覺 可持續發展