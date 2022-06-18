焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 荷蘭創意品牌Moooi在米蘭國際家具展中，首度以AR擴增實境技術介紹全新系列。這個精心打造的超感官展區，不僅延續了品牌追求的生活哲學「A Life Extraordinary」，Moooi亦夥拍了美國 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 今日 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 今日 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 今日 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 你可能感興趣 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 今日 01:00 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 今日 01:00 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 今日 01:00 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 最新專欄文章 更多 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 今日 米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 今日 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 今日 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 夏日家電家品合集 最佳消暑法寶 2022/06/11 夏日家電家品合集 最佳消暑法寶 3.IKEA及Francfranc冰涼寢具 爽住瞓覺 2022/06/11 3.IKEA及Francfranc冰涼寢具 爽住瞓覺 可持續發展