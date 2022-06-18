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米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流

置業家居 2022/06/18

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2022年6月7至12日，米蘭國際家具展（Salone del Mobile.Milano）舉行盛大慶典，慶祝創展60周年，並以「從『新』開始，放眼未來」為主題，預告新常態下的實體展覽，繼續領導世界潮

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欄名 : 家居頭條

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