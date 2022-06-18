米蘭展60周年回歸 繼續領導世界潮流 置業家居 2022/06/18 分享： 分享： 2022年6月7至12日，米蘭國際家具展（Salone del Mobile.Milano）舉行盛大慶典，慶祝創展60周年，並以「從『新』開始，放眼未來」為主題，預告新常態下的實體展覽，繼續領導世界潮 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 今日 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 今日 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 今日 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 你可能感興趣 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 今日 01:00 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 今日 01:00 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 今日 01:00 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 最新專欄文章 更多 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 今日 焦點三：Moooi超感官展區 絕種動物如重生 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 今日 焦點二：Tom Dixon 20周年展覽 《TWENTY》展品從未曝光 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 今日 焦點一：SaloneSatellite Award 2022 創造沒有牆的世界 夏日家電家品合集 最佳消暑法寶 2022/06/11 夏日家電家品合集 最佳消暑法寶 3.IKEA及Francfranc冰涼寢具 爽住瞓覺 2022/06/11 3.IKEA及Francfranc冰涼寢具 爽住瞓覺 設計 家具 米蘭 展覽