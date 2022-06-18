出口導向擴市場 文體產業新出路

候任特首李家超組班工作持續進行中，當中一項主要的新政，便是基於現屆政府已有建議，將管治架構重組為「三司十五局」；所謂「民生無小事」，其中一個與一般市民日常生活幸福感關係較密切的，就是新成立文化體育及旅遊局。

根據立法會資料顯示，基於《十四五規劃》，特首林鄭月娥於今年1月已提出文體局的構想，目的是整合現時分散在各部門有關文化和體育推廣工作的行政資源，進行全面的產業調查，了解業界正面對的困難，加快行業的發展速度，同時統一領導，避免過去不同部門各自為政，業內人士無所適從的情況。

文化與體育推廣概念 二元對立

筆者之前曾撰文指出，文化和體育雖然都是本地人消費、增進市民生活幸福感的關鍵項目，但在行業的管理和推廣上，其實有點二元對立：在結構上，文化產業其實是一種「回顧性」（retrospective）產業，其魅力主要在於「說故事」，即懷念已發生的過去；而體育產業引人入勝之處，則在於其「展望性」（prospective）產業結構，即消費者和參與者最感興趣的，是未知的賽果，是將來的、未發生的事。

當然，今次將兩者融合於同一個政策局內，行政上其實可以理解，因為兩項產業都是高複雜性的本地消費項目，有強大發展潛力，但同時亦在近年進度緩慢，所以有需要集中資源去研究其結構，尋找新出路；而定義一個抽象項目做得好不好的客觀辦法，就是看能否出口外銷，即有沒有外地人慕名來港旅遊參與這些項目，所以也要結合旅遊入局。

但正如筆者前文所指，今日運作特區政府的技術官僚，多是70年代港英政府改革後訓練出來、以「高效率發放社會福利」達致本港經濟高速發展的一輩，對香港過去40年文化和體育的發展沒甚麼直接參與，只是在背後默默經營教育去訓練人才和改善營商環境，過去以「發放福利」邏輯津貼文體精英的做法，未來亦可能有需要修正。但在討論這之前，我們首先可回顧一下，香港上一個時代的文化和體育有甚麼發展成就。

有說香港是「文化沙漠」，但其實香港也曾經有強大的文化和體育產業：本港上一個時代的流行文學、音樂和電影，在整個大中華地區以至東南亞也是首屈一指的，時至今日，80、90年代廣東歌和港產片仍在全國熱播；行內的問題是對新一代投資不足，無法吸引人才入行和鍛練，同時老一輩又在大中華地區已有一定成就，相對缺乏誘因全力向前走。

改變「發福利」思維 兼顧大眾化

另外又有一說，「高尚」的文化行業發展不足。這其實是如何引導風格比較「象牙塔」的文化精英走群眾路綫之問題。「發放福利」指導思想在上一個時代推動產業發展時，遇到最大的困難點在於，如果某些高尚的文化活動，本身在社會中流行度不足，當局要如何論證動用公共資源支持指定項目？但如果項目本身在社會上已大受歡迎，則理應可自行在市場上發展，又何須政府撥款接濟？

土地短缺 體育產業最大阻礙

至於體育產業，主要矛盾在於土地問題。甚麼是最值得政府和社會投資的體育，業界內其實沒太大爭議，因為賽果便能決定一切；至於甚麼體育項目在群眾中較受歡迎，則看誰勝誰負、賽事收益、觀看人數、投注額便能反映得到。

發展的主要瓶頸，在於群眾喜歡的體育活動，通常都需要大塊平整土地作賽，而偏偏這就是香港最缺乏的。

若我們脫離群眾路綫去看，本港精英體育中曾產出世界冠軍的項目，如桌球、風帆、乒乓球、劍擊等，都是相對土地要求比較少的，因此較易在本地培育出世界冠軍。

但在民眾和商業市場而言，它們的觀賞性相對較低，受歡迎程度遠不及土地需求較高的足球和賽馬；本屆政府於2020年提出的「躍動港島南」，當中的體育相關成分也是直接轉向水上活動發展，減少土地問題對發展的阻礙。

值得注意的是，以體育角度來看，本港的馬術行業其實是世界首屈一指，特別是上一個時代賽馬在香港取得的成功；對於馬業行內人士而言，大多認為獲得來港的工作機會是「向上流動」的榮耀，新文體局在檢視和回顧本港過往體育發展的成功經驗時，其實可多參考本港賽馬業發展的成功經驗。

製造「更大漁塘」 助魚苗茁壯成長

另一方面，當局別出心裁地將旅遊一同放在新局內集中管理，當中精妙之處，在於為本來社會和商業價值比較抽象、難以量化的文體行業，以出口（即有旅客慕名來港參與和消費）作關鍵績效指標去發展，其實就是想脫離「入口替代工業化」（import-substitution industrialization），轉為如南韓和日本較高端的「出口主導工業化」（export-oriented industrialization），以出口紀律（export discipline，即本地生產的商品和服務能在國際上有競爭力）論證政府的支持是正確的決定，繼而達到產業快速發展之政策目的。

本港曾取得重大成功的流行文化和賽馬體育行業，雖然在上一個時代發展時，未必以出口為主要目標，但最終也是在國際上知名，而非孤芳自賞；加上受新冠疫情和國際經濟形勢影響，未來數年特區政府亦未必能如過往般，每年獲得巨額盈餘支持開銷，發展的手法和背後指導思想，自然需要相應調整。

如此一來，文體局的發展方向，可能就是要看如何由「發放津貼」的工作範式，轉移到開放和製造新市場，把香港的文化和體育產業打造成更闊的市場，製造「更大的池塘」讓魚自由地茁壯成長。

▲ 體育產業發展的主要瓶頸，在於群眾喜歡的體育活動，通常都需要大塊平整土地作賽，而這正是香港最缺乏的。圖為香港大球場。（資料圖片）