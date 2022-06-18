應對內外挑戰 施政仍多有建樹

人類的記憶甚為奇妙，總是記着一些傷心甚至負面情緒，而積極和美好的事物，卻似乎沒有記住多少。有研究顯示，消極性偏見乃一個心理現象，這可以解釋為何我們偏向記得一些不好而非讚賞的情景，又或者關注負面而非正面的事件。

難怪人們提到即將離任的行政長官林鄭月娥時，最先想到的可能是2019年逃犯條例示威抗議引發的暴力事件，以及全球也受到影響的新冠疫情，而不是她任內的建樹；相信大多數人都認同，林太的5年任期，乃回歸後所有行政長官中最具挑戰性的一任。

有批評指林太處理這類前所未見的事件時，行動不夠迅速、不夠果斷；然而，正因為是前所未有的事件，涉及數百萬人生命的責任，誰能迅速制定和決定一個切實的行動方案？紙上談兵倒是容易，但要在這個重要位置做決定，就困難得多了。

我們應該記着林太不怕解決一些頗為棘手、並存在已久的問題，例如禁電子煙、開徵垃圾徵費、增加福利開支等。

取消強積金對冲 加強退休保障

其中也包括近日在立法會上通過的取消強積金對冲安排，結束僱主與僱員之間長達10年的爭議。這項期待已久、並具有標誌性的法例，加強了僱員的退休保障，僱主不能再以其供款部分抵銷遣散費和長期服務金；她也把法定產假由10周延長至14周，使香港產假安排達至國際勞工組織的產假公約所建議。

林太亦具備前瞻性的思維，在2021年的施政報告中，提出北部都會區發展策略，預計發展完成後，可提供高達約92萬個住宅單位、容納近250萬人；另外，她也對劏房實施租務管制，並提供約20,000個過渡性房屋單位。

她也致力推動創新科技，包括旗艦項目InnoHK，希望把香港發展成環球科研合作中心；香港神經退行性疾病中心等28間世界級研究組織，都聚集在香港科學園，更與世界知名學府合作進行研究，包括史丹福大學、麻省理工學院、牛津大學等；她亦預留了100億元，在港深創新及科技園設立生命健康創新科研中心。

大館活化項目 獲聯合國獎項

大家也知道，林太自擔任發展局局長以來，都對香港的文物保育及活化歷史建築等工作充滿熱誠，項目包括中環「文化三角」，即大館、PMQ以及去年新修繕完畢的中環街市，當中大館更榮獲聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎卓越獎項。

林太任內的一個重要印記，是令本港發展成為亞洲的文化和商業藝術中心。在2020年，香港在全球藝術品市場的份額上升至23.2%，超越倫敦成為全球第二大當代藝術品拍賣市場；而榮獲建築獎項的戲曲中心和當代視覺文化M+博物館，加上即將開幕的香港故宮文化博物館，都讓西九文化區增添保育、文化和藝術氣息。

維港海濱長廊 煥然一新增空間

為改善本港的宜居環境，林太亦做了很多工作。舉世聞名城市景觀之一的維多利亞港，經已煥然一新，市民可以由石塘咀漫步7.4公里長的海濱長廊至砲台山，享受舒適的公共空間，在東岸公園防波堤上，更可以360度飽覽維港景觀。保護海港協會副主席曾表示，會永遠感謝林太為保護和保育海港所做的工作，讓現在和下一代的香港人能夠享用。

事實上，林太在任期內完成了多項工作，值得大家記住。在她首4份施政報告及相關文件中承諾的900多項新措施，有96%已經完成或按序推進。

或許未必有很多人體會到她艱辛的付出與努力，因為當中不少項目也不是短期內即時見到效果的；但無論如何，在她臨將卸任退休之際，藉此機會感謝她40多年的公務生涯致力服務這座城市，竭力使之變得更為宜居、繁榮及進步。

▲ 近日立法會通過取消強積金對冲安排，結束僱主與僱員之間長達10年的爭議，這項期待已久、並具有標誌性的法例，加強了僱員退休保障。（資料圖片）