力推基層醫療 減公營醫療負擔

本港新冠疫情近日再呈升勢，確診個案由每天200多宗的低位，上升至最近千多宗，其中Omicron BA.2.12.1變種病毒株源頭不明個案擴散，港人及醫療系統必須充分準備疫情新常態，準備打一場持久戰。

這場疫情所暴露的醫療問題，並非一朝一夕，除了醫護人員長期人手不足，醫護工時長、壓力大、工作環境不理想等亟待改善外，公私營醫療系統失衡亦相當嚴重，造成有經驗的人才長期傾向離開公營市場；山頭主義亦是以往公營醫療系統內其中一大絆腳石，令醫療資源不能均衡分配及使用。

至於私營醫療方面，由於以往缺乏政府統籌，雖然私營市場提供香港不少較優質醫療服務，等候期亦較短，但其收費及銷售手法往往欠缺透明度，令市民卻步。由於本港醫療質素較內地及東南亞為佳，私人醫療市場吸引不少財團和保險業垂青、合作，加上大灣區醫療需求甚殷，將來必定吸引更多醫療機構進軍大灣區，醫療人才流失至大灣區將會與日俱增，特區政府未來在規劃醫療人手以及服務上，必然會遇到不少挑戰。

織好地區網絡 防止資源重疊

面對現時的醫療困局，特區政府有意重新規劃醫療衞生資源，在其醫療10年計劃上，有編制中西醫院，以及醫護人手訓練和吸納的大方向，除了提升醫護人手數量，包括從境外吸納更多優質醫護人才來港發展，好讓人手配套跟得上人口及城市發展，做好基層醫療網絡以及整合零碎社區資源，亦是本屆政府嘗試踏前一步的功績。

其中，成立地區康健中心便是本屆政府大力推廣基層醫療再分配的例子，在18區設立康健中心或康健站的目的，在於把醫管局堆積如山的專科個案分流到社區，配合基層醫療以及社區組織網絡，為一些情況較穩定的慢性病人提供健康管理服務，長遠減低慢性病的昂貴入院治療以及醫管局的負擔，透過提升健康行為的誘因，以及編織好社區網絡，防止資源重疊及浪費。

基層醫療一向最難解決的，是缺乏公認的成效指標，服務範圍亦相當廣泛及複雜，以往不同社福機構及非政府組織，均透過不同渠道推動基層健康，衞生署轄下普通科門診以及社區私家醫生卻缺乏統籌和領導，令家庭醫生在基層健康的角色上進退失據。

賦權康健中心 統領社區醫療

對於現有的地區康健中心或康健站，政府有需要賦予其地區預防及基層醫療的統領角色，協助反映社區醫療需要，利用公共醫療研究數據，以實證形式把各項社區衞生及醫療指標辦妥，避免再發生社區上有人得到過多的醫療關注，其他群組如基層長者卻得不到適切醫療服務，造成醫療錯配的現象。

據食物及衞生局日前向立法會衞生事務委員會提交文件，以及局長陳肇始表示，「基層醫療健康發展藍圖」大致完成，當局已有全盤計劃，由上而下監督及統籌香港基層醫療服務及發展，統領以往十分鬆散的基層醫療服務，以區域及全港性健康指標和健康質素提升為依歸，配合擴展醫療券用於更廣泛的基層健康服務，採取「錢跟病人走」甚或共同支付計劃，用家購買私人或公共基層健康醫療服務，可賺取健康積分，以更強誘因鼓勵市民採取有益的健康行為，從而減低健康陋習造成的醫療負擔。

倡推「健康出行」 擴醫療服務

通過消費券及安心出行的使用，香港市民已普遍熟習電子消費以及手機應用程式購買服務，推出一個嶄新的「健康出行」應用程式，使用不同服務提供者的健康醫療服務，以賺取積分以及獎賞，在香港這個面積不大的城市相對不難推行；如將來這項服務能擴展至大灣區全面發展，相信會是極龐大的健康醫療商機。

▲ 對於現有的地區康健中心或康健站，政府有需要賦予其地區預防及基層醫療的統領角色，協助反映社區醫療需要。圖為深水埗地區康健中心。（資料圖片）