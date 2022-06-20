北京三里屯的天堂超市群組爆發，最終導致被吊銷營業執照，不期然回想起十多年前的北京蒲吧光景。這叫超市的酒吧，說來也是半部北京新世紀後的酒吧史。

幾個時代的天堂超市都去過，因就住在旁邊小區。它最大的特色，當然是披着超市小店的格局，後來漸漸就成了酒吧。那時算是種新的商業模式，就是小店本是賣酒水、煙和雪茄。走進去就如便利店一樣，打開飲品冷凍櫃，隨便取酒，然後去付錢。那意味着，它賣的就如超市的價錢。好多其時北京甚至全中國都沒有的進口啤酒，都能在那裏找到，而且是正常零售價即平至十多二十元有交易，比酒吧便宜一半有多。

住在北京時，都喜歡和混北京的外國人聊天，天堂超市最初是非洲友人的聚腳地，好多是到中國讀大學，後來留下來，講一口京片子。

後來，當然就是整個老外圈子都知道了，第一代的店很小，買完酒就在櫃台旁的小桌打開來飲，逐漸演變成酒吧。這種模式許多年後，興起了另一家「公路商店」，現在於上海也是大行其道。

不過最有趣還是超市的老闆，有多位，其中也有夫妻檔，一點也不相信他們是懂得外國啤酒潮流的。跟老闆吹水，當然又是入過獄、混過江湖的。但他們有一樣最犀利的，是入貨。它可能是最早在十多年前就大賣進口瓶裝精釀啤酒的（近年則流行自主研製），有世界各地牌子口味。

他們說，是專門有一個入貨的評審小組，包括老闆、經理、老客人，經常發現新貨，看反應替換，保持新鮮感和市場觸覺。河南老闆夫妻最早北漂時，只是在這一帶開小賣部和地攤，在上周停店前，則已是個有十多家酒吧的大集團。