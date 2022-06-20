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減肥一定要走醬？

副刊版 2022/06/20

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今天與客人Alice會面，查看她的飲食記錄，發現她這幾天都是自製沙律作午餐。Alice說：「近排天氣又濕又熱，胃口不太好，所以在家準備沙律帶回公司作午餐。」

「沙律的確適合悶熱的天氣。沙律材料的選擇也不錯呢，五穀有粟米粒、薯仔、番薯和意粉，蛋白質有水浸吞拿魚、雞肉、煙三文魚和雞蛋，再加上沙律菜，都算是營養均衡的一餐！」我邊看日記邊問：「用上甚麼沙律醬調味呢？」

Alice答道：「當然沒有用沙律醬！你曾說過沙律醬高脂又高卡，兩湯匙奇妙醬便有半碗飯的卡路里！」

我笑說：「在餐廳點沙律當然要走醬，因為餐廳都會用上全脂沙律醬，但自製沙律可以用低脂沙律醬啊！」

Alice瞪大眼說：「竟然有低脂沙律醬？快介紹給我！」

「就是剛剛你提及的奇妙醬，它有低脂版本的，脂肪含量只有原味的四分之一呢！另外，黑醋加上初榨橄欖油亦是不錯的選擇，但謹記即使初榨橄欖油健康，亦同樣屬高脂肪，宜盡量控制於一至兩茶匙內。」我解釋。

Alice笑問：「可以教我自製沙律醬嗎？」

我即時答應：「當然可以。教你一道自製低脂蜜糖芥末醬，將一茶匙初榨橄欖油、一湯匙芥末醬、兩茶匙蘋果醋、一茶匙蜂蜜、適量鹽和黑椒粒，攪拌均勻即成。做法簡單之餘又美味，不妨一試！」

Alice充滿期待地說：「好，一會兒我就去買材料。」

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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